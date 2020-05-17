Что покупают британцы во время карантина 5 самых популярных товаров

Как только коронавирус начал распространяться, люди во всем мире бросились опорожнять полки супермаркетов. Сейчас паника полностью утихла. Из-за карантина люди привыкли к удаленной работы, осуществлению шопинга и заказу еды из ресторанов и кафе онлайн.

Новое исследование британской торговой компании Waitrose & John Lewis продемонстрировало, как изменились потребительские нужды жителей Великобритании во время карантина, пишет BBC. Какие 5 предметов оказались самыми популярными среди потребителей – читайте в материале.

Исследование: Мировой рынок товаров класса "люкс" ждет масштабное падение в 2020 году

Текила

Поскольку пабы и бары закрыты в период пандемии, люди начали испытывать свои навыки барменов в своих домах.

Согласно данным британской сети супермаркетов Waitrose, продажи текилы во время карантина выросли более чем в 175% в период между 24 марта и концом апреля.

Люди стали покупать более необычные алкогольные напитки, такие как текила или трипл-сек (разновидность апельсинового ликера – ред.), чтобы наслаждаться ими у себя дома,

– отметил Джон Вайн, байер алкогольных напитков в сети супермаркетов Waitrose.

Аналитики компании Kantar сообщили, что общий объем продаж алкоголя в супермаркетах и ​​гастрономах подскочил на 27% в течение четырех недель – до 19 апреля.

Больше о последствиях пандемии: Убытки от коронавируса могут стоить мировой экономике более 8 триллионов долларов

Исполнительная директор благотворительной организации Drinkaware Элейн Хиндал ранее заявляла, что рост продаж алкоголя во время карантина – "не странный" факт. Однако, по ее словам, такие данные настораживают.

Наличие алкоголя в доме для многих людей может стать соблазном и привести к бессознательному его распитию,

– сказала Хиндал.

Спортивная одежда и снаряжение

Люди не имеют возможности заниматься в спортзале во время карантина. Однако это не причина, чтобы перестать вообще заниматься спортом. Поэтому они активно тренируются дома.

Не стоит удивляться тому, что продажи спортивного оборудования выросли.

Согласно данным John Lewis, этот показатель увеличился на 496%. Коврики для йоги и утяжелители для щиколоток одни из самых популярных товаров в категории "Спорт".

Оборудование для тренировок / Фото Pixabay

Косметика

Хотя большая часть населения Великобритании в настоящее время работает из дома, люди начали тратить больше средств на покупку декоративной косметики.

Интересно: Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет

В частности, выросли продажи палеток для макияжа на 57%, а также на 41% – средств для самозагара.

Когда мы совершаем покупки эмоционально, то часто обращаем внимание на предметы, которые заставляют нас чувствовать себя хорошо и уверенно. Косметика принадлежит к таким товарам,

– говорит независимый експерт по вопросам розничной торговли Кейт Хардкэсл.

Роскошное постельное белье

Находясь больше в доме или квартире, люди начинают больше внимания уделять уборке и покупке различных товаров для дома.

По данным John Lewis, вырос спрос на такие товары, как мойки под высоким давлением для очистки поверхностей. Кроме того, увеличились объемы продаж постельного белья более чем в два разы.

В исследовании компании Mintel говорится, что 11% взрослого населения Великобритании собирается потратить больше на товары для дома и сада в мае. Один из экспертов этой фирмы Джек Дакетт заявил, что такие настроения наблюдаются и среди молодежи.



Постельное белье / Фото Pixabay

Резинки для изготовления масок

Данные John Lewis свидетельствуют о том, что через коронавирус вырос спрос на эластичные резинки. Ведь люди самостоятельно изготавливают маски для лица.

Один из британских маркетплейсов заявил, что в апреле было продано более 12 млн тканевых масок, что составляет около 133 млн долларов.