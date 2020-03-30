Что будет с ценами на акции: инвестор спрогнозировал будущее фондового рынка США

Американский фондовый рынок снизится на 30%, если темпы роста мировой экономики стремительно замедлятся из-за распространения пандемии, вызванной коронавирусом.

Такой прогноз представил экономист и бывший генеральный директор инвестиционной компании Pimco Мохаммед Эль-Эриан, сообщает CNBC. Ранее эксперт правильно предсказал, что торги будут продолжаться до тех пор, пока медвежья тенденция не остановит их.

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По словам эксперта, инвесторам не стоит ожидать скорого восстановления цен на акции во время кризиса на фондовых рынках. Эль-Эриан утверждает, что о так называемом "V-образном" росте стоимости ценных бумаг не может быть и речи. Ранее аналитики на Уолл-стрит говорили, что фондовые рынки как быстро рухнули, так и быстро поднимутся.

Зато, заявил экономист, диаграмма восстановления рынков акций будет выглядеть, вероятно, как "U" или "L". Ведь им нужно будет больше времени на восстановление.

Когда фондовый рынок стабилизируется, отметил Эль-Эриан, только тогда мировая экономика тоже будет расти. По его словам, из-за негативного влияния нового коронавируса мировая экономика будет гораздо медленнее перезапускаться.

Так, 3 февраля эксперт утверждал, что ситуация, связанная с коронавирусом, только начинает набирать обороты, а фондовые рынки ждет масштабный обвал.

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Эль-Эран отметил, что биржи могут почувствовать уменьшение цен на акции на 20%-30% с момента высоких показателей стоимости в середине февраля. Он уточнил, что такое снижение будет, все-таки, в пределах 30%.



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