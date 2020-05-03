Что будет с ценами на нефть: аналитики Goldman Sachs прогнозируют рост в три этапа
По мнению аналитиков американского банка Goldman Sachs, цены на нефть ждет рост в три этапа, что может начаться уже в мае, после вступления в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.
В обращении к клиентам, опубликованном в пятницу, 1 мая, эксперты инвестиционного банка отметили, что так называемые нефтяные "быки" должны быть терпеливыми, пишет Markets Insider. Ведь ситуация на рынке нефти проявляет все признаки улучшения.
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Поставка начала снижаться, а спрос на сырье, кажется, начинает расти. Сейчас, вероятно, рынок проходит тест на выносливость,
– отметили аналитики Goldman Sachs под руководством Дэмиена Коурвалина.
Основные опасения инвесторов касались того, будет ли достаточно места в мире, чтобы хранить нефть. Ведь именно из-за резкого снижения спроса и высоких объемов добычи основные нефтехранилища быстро начали заполняться. Поэтому 20 апреля майские фьючерсы на нефть марки WTI опустились до отрицательного значения – минус 37,6 доллара за баррель.
Рыночное восстановления сейчас балансирует, однако оно постоянно находится в движении. Мы ожидаем повышение цен на нефть в три этапа - от облегченного к циклическому усилению и, наконец, полного структурного восстановления роста,
– прогнозируют в Goldman Sachs.
Аналитики американского банка предполагают, что нефть WTI подорожает до 25 долларов за баррель. Июльские фьючерсы на сырье будут доступны для торгов всего за несколько недель.
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В общем настроения Goldman Sachs касательно цена на нефть являются "бычьими". В частности, аналитики финансового учреждения прогнозируют рост сырья марки Brent до 65 долларов за баррель в 2021 году. Однако они предупреждают инвесторов, которые так же настроены, что им нужно быть терпеливыми, поскольку рост будет постепенным.
В Goldman Sachs утверждают, что трейдеры могут воспользоваться прогнозируемым ростом цен на нефть, приобретя позицию во фьючерсах на бензин.
По их словам, бензин выигрывает, поскольку потребители все больше предпочитают автомобили. Ведь в период пандемии коронавируса работа общественного транспорта в большинстве стран приостановлена.
В конце недели цены на нефть эталонных марок поднялись после многодневного падения. Так, в четверг, 30 апреля, Brent подорожала сразу на 10% – до 24,87 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI увеличились более чем на 14% – до 17,21 доллара за баррель.
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