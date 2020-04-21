Что нужно знать о рекордном падении цен на нефть: последствия для Украины

Пандемия коронавируса привела к стремительному снижению спроса на нефть. Причем, он снизился настолько, что уже не хватает места для ее хранения. А из-за конфликта России и Саудовской Аравии рынки были "затоплены" чрезмерными предложениями продукта по низкой цене.

Именно эти причины вызвали масштабный обвал цен на нефть до уровней, которые сделали невозможным заработок американских сланцевых нефтяных компаний, сообщает CNN. В частности, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI в понедельник, 20 апреля, продемонстрировала отрицательное значение, опустившись до минус 37 доллара за баррель.

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Такого стремительного падения цены не было на протяжении всех лет, как фьючерсы на WTI начали торговаться на Нью-Йоркской товарной бирже в 1983 году.



Падение цены нефти WTI / CNN

И хотя июньские фьючерсы на американскую нефть все еще торгуются чуть выше 20 долларов за баррель, даже при таких условиях ситуация на рынке – катастрофическая.

30 долларов – это уже достаточно плохо. Однако как только цена достигнет 20 или даже 10 долларов – это будет полным кошмаром,

– заявил Артем Абрамов, эксперт в нефтяной индустрии компании Rystad Energy.

Ряд нефтяных компаний еще до ценового коллапса имели значительные долги. Поэтому некоторые из них могут не пережить такого исторического обвала на рынке.

Так, по данным Rystad Energy, если американская нефть будет торговаться на уровне 20 долларов к концу 2021, то 553 нефтекомпании обанкротятся. Если стоимость сырья опустится до 10 долларов за баррель, количество предприятий-банкротов нефтяной индустрии увеличится до 1100, отмечают в Rystad Energy.

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Соглашение ОПЕК+ не помогло

Несмотря на договоренность стран ОПЕК+ снизить добычу нефти до рекордных 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня, цены на сырье не восстановили рост. Ведь опасения на рынках относительно того, что спрос на сырье еще больше снизится, стали еще сильнее.

Эти страхи можно понять, потому что ряд предприятий прекратила свою работу из-за пандемии коронавируса. Многие авиакомпании вообще не осуществляют рейсы. А, как известно, авиаиндустрия являются крупными потребителем нефти. Поскольку соглашение официально вступит в силу только с 1 мая, объемы нефтедобычи будут оставаться высокими.

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Договоренность о сокращении нефтедобычи была достигнута и благодаря вмешательству США. По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, соглашение ОПЕК+ спасет бесчисленное количество рабочих мест и стабилизирует ситуацию на рынке нефти.

Аналитики подтверждают эти суждения американского президента. Однако стоит заметить, что страны ОПЕК+ договорились снизить объемы добычи на 10%, а спрос на сырье уже снизился более чем на 20%. Поэтому сделка не повлияет на повышение цен, а лишь замедлит темпы заполнения нефтехранилищ.

В этом году компании энергетического сектора S&P 500 потеряли более 40% своей стоимости, несмотря на подъем рынка акций за последний месяц. В частности, такие компании как Noble Energy (NBL), Halliburton (HAL), Marathon Oil (MRO) и Occidental (OXY) потеряли более двух третей своей стоимости.

Хранение нафтопродуктов / Pixabay

Как обвал цен на нефть повлияет на Украину

Директор "Нафтогаза" Юрий Витренко утверждает, что хранение нефти сейчас становится самым прибыльным бизнесом, а Украина имеет все возможности для этого.

Похоже, бизнес по хранению нефти наиболее прибыльный сейчас. Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать,

– отметил исполнительный директор "Нафтогаза".

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Витренко рассказал, что в Украине есть огромнае нефтетранспортная система, где можно хранить нефть. Также есть работающий завод в Кременчуге с емкостями для хранения и много остановленных заводов, где должны быть такие емкости.

Как известно, вслед за американской нефтью российская также рекордно обвалилась и ее цена уже также в минусе.

В частности, расчетная цена нефти марки Urals, которой торгуют российские компании, составляет минус 2 доллара за баррель, что на 112,7% меньше вчерашней последней цены 15,75 доллара.

Однако стремительное падение цен на американскую нефть WTI и российскую Urals, что произошло 20 апреля, "практически никак" не повлияет на украинский рынок. Об этом сообщил директор экономических программ Украинского Института Будущего Анатолий Амелин.

Украинский рынок нефтепродуктов – премиальный, на нем действует неформальная картельный сговор участников рынка. Падение цен на нефть не даст ощутимого снижения стоимости моторного топлива. Во-первых, украинские сети закупили нефтепродукты по цене нефти около 60 долларов и пока не распродадут их, цену не опустят. Опускают по мере закупки более дешевой нефти и снижение средневзвешенной цены,

– отметил Амелин.

Кроме того, по словам эксперта, нынешнее падение – временное.

Обвал цен – следствие заполненности хранилищ. Следующим шагом будет банкротство компаний, в частности американских, которые добывают сланцевую нефть. Россия так же сократит количество работающих скважин. С восстановлением мировой экономики, это будет после отмены карантина в мае-июне, начнет расти спрос на нефть и цены на нее. Так что, нынешнее падение временное и краткосрочное. Украинцы его на своих кошельках почти не почувствуют,

– подчеркнул эксперт.