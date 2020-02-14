Деньги – табу: пары все чаще скрывают свои реальные доходы от партнеров

Около 44% трудоспособного населения США признали, что скрывают информацию о денежной сумме на своем банковском счете, наличии долгов и вообще тратят больше денег, чем их партнеры.

Об этом говорится в опросе, проведенном экспертами CreditCards.com. В нем приняли участие 1378 человек взрослого населения США, которые официально женаты, либо живут в гражданском браке или просто только начали вместе жить.

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Финансовая неверность: почему пары не доверяют друг другу

Согласно исследованию, более трети респондентов скрывают информацию о своих реальных доходах из-за желания самостоятельно контролировать собственные финансы.

Деньги – это табу. Люди предпочитают говорить о религии или политике, чем о деньгах. Это действительно обидно, потому что скрывать такого рода информацию значит подорвать доверие партнера, – утверждает Тед Россман, аналитик CreditCards.com.

Около 17% опрошенных хранили в тайне наличие дополнительного банковского счета, а 12% респондентов скрывали информацию о своих долгах.

Интересно: Как откладывают деньги на пенсию миллениалы, поколение X и бэби-бумеры

Американские пары в возрасте от 24 до 39 лет (милениалы) чаще имеют тайны о своей финансовой ситуации. Среди представителей поколения X и бэби-бумеров таких случаев меньше, говорится в исследовании.



Пары не доверяют друг другу информацию о своих доходах / Pixabay



Одна из причин такой тенденции: миллениалы чаще, чем Gen X и бэби-бумеры имеют разведенных родителей, поэтому и не доверяют своим партнерам. Они хотят быть финансово независимыми в случае развода. Так, 57% миллениалов скрывают свои финансы от партнеров по сравнению с 45% Gen X и 37% бэби-бумеров.

Более четверти взрослых американцев утверждают, что лучше не рассказывать партнеру о своем настоящем материальном положении, чем, все-таки, признаться о всех долгах и секретных сбережениях и, в результате, поссориться. Интересно, что мужчины (47%) чаще скрывают эту информацию, чем это делают женщины (43%).

21% респондентов ответили, что в случае развода, они так и не рассказали бы партнеру о своей реальной финансовой ситуации.

У многих людей есть финансовые тайны. Однако тема денег не должна пугать или смущать. Если вы решили с кем соединить свою судьбу, вам нужно говорить и о своем материальном положении, – отметил Тед Россман.