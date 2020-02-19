Дивиденды мировых компаний стремительно выросли: статистика за год

В 2019 году общий объем дивидендов мировых компаний рекордно увеличился. Однако доходы этих фирм за прошлый год снизились по сравнению с 2018 и 2017 годами.

Общий объем дивидендов мировых компаний повысился на 3,5% за год, достигнув исторического максимума – 1,4 трлн долларов. Об этом сообщает "Лига.Финансы", ссылаясь на Barron's.

Рост объема дивидендов состоялся, в основном, благодаря компаниям из Северной Америки, Японии. А вот в Европе и Азии этот показатель снизился.

Читайте также: Акции техкомпаний – выгодная инвестиция или финансовый пузырь: что говорят аналитики

Несмотря на рост дивидендов, прибыль мировых компаний в 2019 году уменьшилась. По словам соуправляющего фонда Janus Henderson Global Equity Income Бена Лофтхауса, в США, например, дивиденды выросли у предприятий, работающих в сфере горной промышленности и энергетики.

Кроме того, активный рост наблюдался и у американских ритейлеров. Так, торговая сеть Home Depot увеличила дивиденды за квартал на 32% – до 1,36 доллара на одну акцию.

Интересно: Власти США будут стимулировать граждан инвестировать в акции: что в планах у Трампа

Если говорить о рынке США, то общий объем выплат в 2019 достиг рекордного показателя: вырос на 4,7% до 491 млрд долларов.

Ситуация в других странах:

В Японии дивиденды увеличились на 8,4%.

В Великобритании выросли на 6,2%.

В развивающихся странах компании повысили дивиденды на 10,2%.

На рынке Европы снизился объем дивидендных выплат на 2%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета Японии) этот показатель упал на 1,8%.

Что такое дивиденды Это часть чистой прибыли, распределенная между участниками в соответствии с их величиной их частьи в капитале предприятия. Термин "дивиденды" обычно используют относительно выплат акционерам. Поэтому понятие предусматривает любые доходы, которые получают участники той или другой организации или акционеры.