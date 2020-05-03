Для авиакомпаний "мир изменился": Уоррен Баффет продал все акции ведущих авиаперевозчиков

Инвестор-миллиардер Уоррен Баффет заявил, что его компания Berkshire Hathaway продала все акции четырех крупнейших американских авиакомпаний, владелицей которых она была.

Во время выступления в ходе ежегодного собрания акционеров, Уоррен Баффет отметил, что "мир изменился" для авиакомпаний через коронавирус, пишет BBC. Затем он заявил, что ошибся, начав инвестировать в авиаиндустрию.

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Комментарий Баффета появился через несколько часов после того, как Berkshire Hathaway сообщила о рекордных 50 млрд долларов убытках за первый квартал 2020 года.

Berkshire Hathaway – что известно о компании? Это американская холдинговая компания, занимающаяся инвестициями и страхованием. Генеральный директор Berkshire Hathaway – Уоррен Баффет. Он владеет 31% акций компании. Годовая чистая прибыль Berkshire Hathaway составляет 29,2 млрд долларов. Это число увеличилось, если сравнивать его с 2018 годом, когда компания инвестировала средства в предприятие Kraft Heinz Co и понесла ущерба. Однако операционная прибыль компании Уоррена Баффета снизилась на 23% в 2019 году до 4,4 млрд долларов.

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Компания миллиардера владела 11% акций Delta Air Lines, 10% акций American Airlines, 10% ценных бумаг Southwest Airlines и 9% – United Airlines. Предприятие начало инвестировать в акции авиакомпаний в 2016 году, перед тем годами избегая авиационной отрасли.

Мы приняли это решение с точки зрения авиационного бизнеса. Мы вывели деньги из бизнеса даже с существенными убытками. Мы не будем финансировать компанию, если она будет поглощать наши деньги в будущем,

– сказал Баффет во время собрания, которое проходило в режиме онлайн.

Как известно туристическая индустрия США, как и во всем мире, понесла убытки вследствие пандемии коронавируса. Авиакомпании вынуждены были сократить сотни тысяч рейсов и снять тысячи самолетов из эксплуатации.

Уоррен Баффет признался, что рассматривал вопрос инвестировать средства в другие авиакомпании еще перед вспышкой коронавируса.

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В своем заявлении представители американской авиакомпании Delta Air Lines отметили, что знают о продаже акций и они уважают решение самого Уоррена Баффета и его компании Berkshire Hathaway.

Напомним, ранее сообщалось, что Berkshire потеряла 5 млрд долларов доходов в течение первого квартала 2020 году на акциях вышеназванных американских авиаперевозчиков. Поскольку коронавирус остановил деятельность авиакомпаний, их акции стремительно снизились в цене и, фактически, стали неприбыльными.

В частности, акции United Airlines упали в цене на 65%, стоимость ценных бумаг American Airlines и Delta Air Lines снизилась более чем вдвое. Цена акций Southwest Airlines уменьшилась на 35%.