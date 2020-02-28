Доходность от депозитов падает: прогнозы на лето 2020

В начале 2020 ставка на депозиты в среднем была 13,97%. Теперь она падает и по прогнозам будет падать и дальше.

Ставки по депозитным вкладам снижаются уже полгода. Особенно это видно в течение последних 3 месяцев: с декабря доходность по гривневым вкладам упала в среднем на 2-3%. Сейчас банки берут гривну под 11-12% годовых, а долларовые депозиты принесут не более 1-1,8%. Об этом сообщает Liga.net.

Важно: Влияет ли коронавирус на Украину?

При этом объемы вкладов украинцев в депозиты украинских банков только возросли. Украинцы услышали, что ставки по депозитам падают и на этом не остановятся, поэтому активизировались, считает банкир Андрей Прусов.

Что будет дальше?

Нацбанк значительно снизил учетную ставку в конце января этого года. Банки обычно реагируют через полгода на такие действия. Поэтому где-то в конце июля стоит ожидать еще большего снижения депозитных ставок. Более того, Нацбанк прогнозирует, что при благоприятных макроэкономических условиях до конца 2020 года учетная ставка снизится до 7%, а инфляция составит 4,8%. Это значит, что в следующем году ставки еще больше упадут.

В последующие полгода доходность по гривневым вкладам упадет еще на 4%, а ставки по валютным депозитам будут ниже 1%,

– спрогнозировал банкир Михаил Довбенко.

Андрей Прусов соглашается и добавляет, что уже в середине лета трудно будет найти банк, который предлагать доходность от долларового депозиты более 1%.

По отношению к гривне, то прогнозируют доходность примерно в 7-8% годовых.

Какие депозиты выгодные?

Сейчас ситуация с депозитами в Украине выглядит так. Обзор рынка провели Лига.Финансы состоянию на 17 февраля и обнаружили, что доходность банковских вкладов снизилась по всем валютам.

Подробнее смотрите в таблице:

* Чтобы сортировать, нажмите на валюту

Средние ставки по депозитам в гривне

Больше всего снизилась ставка для депозитов сроком от 3 до 6 месяцев. В среднем на 0,35% и сейчас составляет 12,14% годовых. Зато доходность от депозитов до 3 месяцев почти не изменилась и составляет 9,94% годовых.

Самыми выгодными все еще остаются гривневые депозиты сроком от 6 до 12 месяцев. Доходность составляет 12,7% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларе

Долларовые вклады от 3 до 6 месяцев, полугода и более года потеряли по 0,16% и теперь составляют 1,35%, 1,82% и 2,08% соответственно. Депозиты на периоды до месяца не изменились и по-прежнему предлагают 1,06% годовых. Аналогично и вклады сроком от месяца до 3, их стоимость составляет 0,99% годовых. Бессрочные сбережения наоборот набрали 0,13% и предлагают 0,56% годовых.

Самыми выгодными являются депозиты от 1 года – 2,08% годовых.

​Полезно: Пять советов как управлять своими финансами

Средние ставки по депозитам в евро

Больше всего потеряли доходность депозиты сроком более года и теперь составляют 1,3%.

Почти не изменились вклады на период от 1 до 3 месяцев и предлагают 0,81% годовых. Бессрочные сохранения наоборот предлагают более высокую доходность - 0,38% годовых.

Самые выгодные депозиты в евро сроком от 1 года. Их доходность составляет 1,3% годовых.

Почему доходность по депозитам падает?В январе 2020 снизили учетную ставку до 11%. К концу года ее хотят снизить до 7%. Чем ниже учетная ставка – тем ниже ставка на депозиты и тем ниже процентная ставка на кредиты. Если второе условие в Украине слабо работает через финансовые риски для банков, то первое условие с депозитами вполне работает. Можно ожидать, что в течение года доходность от депозитов и дальше будет падать.