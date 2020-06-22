Опасения инвесторов из-за вероятности возникновения второй волны коронавируса, могут повлиять на курс доллара и его спрос. В частности, последний показатель может значительно снизиться.

Об этом пишет Markets Insider со ссылкой на сообщение Самира Гоэла, главного макростратега по азиатским рынкам в Deutsche Bank. По словам эксперта инвесторы откажутся от доллара, если вторая волна коронавируса все же начнется.

Гоэл отметил, что стратегия США об отмене карантина выглядит гораздо хуже, чем у других стран мира.

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Вторая волна коронавируса и курс доллара

Сегодня главный вопрос для инвесторов – стоит ли покупать доллар с премией за безопасность этого актива на фоне опасений относительно возможной второй волны коронавируса в США. Ведь новая вспышка COVID-19 может привести к значительному ослаблению доллара по отношению к другим валютам, предупредил Гоэл.

В конце прошлой недели в США было зафиксировано резкое повышение новых случаев коронавируса.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в пятницу и субботу, 19-20 июня, было выявлено более 30 000 случаев, что стало самым большим показателем с 1 мая. В воскресенье, 21 июня, в США зарегистрировали 27 476 новых случаев COVID-19.

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Почему доллар был в приоритете среди инвесторов

По словам Гоэла, начиная с марта этого года, когда пандемия только начала распространяться в мире, инвесторы чаще всего выбирали американский доллар среди валют других стран так называемой "группы 10" (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Бельгия, Нидерланды Швеция, Канада, США и Швейцария).

Гоел отметил, что инвесторы обычно предпочитают именно доллар США во время бурных времен. Ведь позиция американской валюты считается успешной как мирового резервного актива. Однако теперь ситуация изменилась не в пользу доллара.

Похоже, что экстренный спрос на доллар уменьшается,

– заявил Самир Гоэл.

Эксперт Deutsche Bank также добавил, что сегодня стратегия США по выходу из карантина выглядит неутешительной.

Согласно нашим трекером мобильности, сегодня большая часть Европы открывается быстрее, чем США,

– отметил Гоэл.