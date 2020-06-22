Что ждет доллар США в случае второй волны коронавируса: прогноз стратега Deutsche Bank
Опасения инвесторов из-за вероятности возникновения второй волны коронавируса, могут повлиять на курс доллара и его спрос. В частности, последний показатель может значительно снизиться.
Об этом пишет Markets Insider со ссылкой на сообщение Самира Гоэла, главного макростратега по азиатским рынкам в Deutsche Bank. По словам эксперта инвесторы откажутся от доллара, если вторая волна коронавируса все же начнется.
Гоэл отметил, что стратегия США об отмене карантина выглядит гораздо хуже, чем у других стран мира.
Инвестиционные возможности: Как заставить деньги работать: куда инвестировать в Украине
Вторая волна коронавируса и курс доллара
Сегодня главный вопрос для инвесторов – стоит ли покупать доллар с премией за безопасность этого актива на фоне опасений относительно возможной второй волны коронавируса в США. Ведь новая вспышка COVID-19 может привести к значительному ослаблению доллара по отношению к другим валютам, предупредил Гоэл.
В конце прошлой недели в США было зафиксировано резкое повышение новых случаев коронавируса.
О рынке нефти: Нефть дорожает: какие факторы влияют на рост цены сырья
Почему доллар был в приоритете среди инвесторов
По словам Гоэла, начиная с марта этого года, когда пандемия только начала распространяться в мире, инвесторы чаще всего выбирали американский доллар среди валют других стран так называемой "группы 10" (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Бельгия, Нидерланды Швеция, Канада, США и Швейцария).
Гоел отметил, что инвесторы обычно предпочитают именно доллар США во время бурных времен. Ведь позиция американской валюты считается успешной как мирового резервного актива. Однако теперь ситуация изменилась не в пользу доллара.
Похоже, что экстренный спрос на доллар уменьшается,
– заявил Самир Гоэл.
Эксперт Deutsche Bank также добавил, что сегодня стратегия США по выходу из карантина выглядит неутешительной.
Согласно нашим трекером мобильности, сегодня большая часть Европы открывается быстрее, чем США,
– отметил Гоэл.
-
Цены на нефть стремительно падают: что известно о новых вызовах для рынка и прогнозы ОПЕК18 июня , 09:23
-
Как коронавирус влияние на рынок венчурных инвестиций в Кремниевой долине: данные аналитиков17 июня , 17:38
-
ФРС реализует масштабную программу покупки корпоративных облигаций: подробно об инициативе16 июня , 13:27