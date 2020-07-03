Состояние Джеффа Безоса рекордно выросло: вместе с гендиректором Amazon богатеет и его экс-жена
Глобальная экономика может быть нестабильной и шаткой, однако это никак не влияет на состояние Джеффа Безоса, основателя и генерального директора американского гиганта электронной коммерции Amazon.
В частности, состояние Безоса выросло до 172 миллиардов долларов, что является новым рекордом для самого богатого человека в мире, согласно рейтингу Bloomberg Billionaire Index, пишет CNN.
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Богатеет не только Безос, но и его экс-жена
На этой неделе заработок Безоса превзошел все предыдущие размеры его денежных накоплений, которыми владел миллиардер еще до развода с бывшей женой Маккензи.
Интересно, что состояние самой Маккензи Безос тоже достигло рекордной отметки: ее накопления составляют 57 млрд долларов, что делает бывшую жену Джеффа Безоса 12-м самым богатым человеком в мире. Таким образом, состояние Маккензи выросло с начала 2020 года и до сегодня на 54%, или почти на 20 млрд долларов, согласно данным Bloomberg.
Касательно Джеффа Безоса, то значительная часть его богатства связана с компанией Amazon. Ему принадлежит около 57 млн акций гиганта электронной коммерции, или 12% предприятия. Запас акций Amazon в собственности Безоса с начала этого года увеличился на 56%.
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Amazon в период пандемии
- Amazon выиграла от введения карантина в результате пандемии коронавируса. Количество онлайн-заказов возросло, так как ряд других магазинов были закрыты.
- В то же время, компания Джеффа Безоса столкнулась с критикой безопасности сотрудников и оплаты их труда. Однако на этой неделе представители Amazon заявили, что выделили более 500 млн долларов специально на премии работникам.
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