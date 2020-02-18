Джефф Безос отдаст часть своих доходов на спасение планеты

Генеральный директор Amazon Джефф Безос, который является самым богатым человеком в мире, пожертвует 10 млн долларов на борьбу с изменением климата.

Джефф Безос выделит средства в рамках своего нового экологического проекта Bezos Earth Fund ( "Фонд Земли Безоса"). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на публикацию председателя Amazon в Instagram.

Сегодня (в понедельник, 17 февраля – ред.) я с удовольствием объявляю, что запускаю Bezos Earth Fund, – говорится в сообщении Джеффа Безоса.

Руководитель Amazon также заявил, что начнет выдавать гранты этим летом, а новый глобальный экологический фонд будет предоставлять средства "ученым, активистам общественных организаций - любому, кто предложит реальную возможность сохранить и защитить природу".

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В прошлом Безос не отличался своими идеями, связанными с благотворительностью. Однако в сентябре 2018 он пожертвовал 2 млрд долларов на помощь семьям, у которых нет дома, и строительство сети учреждений дошкольного образования.

Изменение климата является самой большой угрозой для нашей планеты. Я хочу работать вместе с другими, кому небезразлична судьба экологии, как над улучшением уже известных способов, так и над изучением новых методов борьбы с разрушительными последствиями изменения климата, – отметил Безос.

Это не первое усилие миллиардера, направленное на защиту экологии. Так, в сентябре 2019 под давлением со стороны работников Amazon Безос пообещал, что интернет-компания, которую он возглавляет, будет придерживаться стратегии Парижского климатического соглашения. В частности, американский гигант электронной коммерции обязался к 2040 году уменьшить, а то и полностью прекратить загрязнять воздух путем выбросов углекислого газа.

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Критика деятельности Amazon

В прошлых годах Amazon и Джефф Безос сталкивались с критикой, связанной с вредным воздействием компании на экологию. Фирма, которая доставляет более 1 млрд посылок в год, наносит огромный ущерб природе.

Менее чем за сутки до того, как более 1000 сотрудников Amazon были готовы выступить против негативного влияния компании на экологию, Безос объявил о поддержке Парижского климатического соглашения.

Что известно о состоянии Джеффа Безоса Самый богатый человек в мире, чистая прибыль которого, по данным Forbes, составляет 129,9 млрд долларов. Благотворительный взнос Безоса в размере 10 млн долларов – это всего 10% от общей суммы его доходов. Миллиардер владеет 12% акций компании Amazon, которую он основал в 1994 году. Также он является владельцем издания Washington Post.