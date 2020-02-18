Джефф Безос отдаст часть своих доходов на спасение планеты
Генеральный директор Amazon Джефф Безос, который является самым богатым человеком в мире, пожертвует 10 млн долларов на борьбу с изменением климата.
Джефф Безос выделит средства в рамках своего нового экологического проекта Bezos Earth Fund ( "Фонд Земли Безоса"). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на публикацию председателя Amazon в Instagram.
Сегодня (в понедельник, 17 февраля – ред.) я с удовольствием объявляю, что запускаю Bezos Earth Fund, – говорится в сообщении Джеффа Безоса.
Today, I’m thrilled to announce I am launching the Bezos Earth Fund. Climate change is the biggest threat to our planet. I want to work alongside others both to amplify known ways and to explore new ways of fighting the devastating impact of climate change on this planet we all share. This global initiative will fund scientists, activists, NGOs — any effort that offers a real possibility to help preserve and protect the natural world. We can save Earth. It’s going to take collective action from big companies, small companies, nation states, global organizations, and individuals. I’m committing $10 billion to start and will begin issuing grants this summer. Earth is the one thing we all have in common — let’s protect it, together. - Jeff
Руководитель Amazon также заявил, что начнет выдавать гранты этим летом, а новый глобальный экологический фонд будет предоставлять средства "ученым, активистам общественных организаций - любому, кто предложит реальную возможность сохранить и защитить природу".
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В прошлом Безос не отличался своими идеями, связанными с благотворительностью. Однако в сентябре 2018 он пожертвовал 2 млрд долларов на помощь семьям, у которых нет дома, и строительство сети учреждений дошкольного образования.
Изменение климата является самой большой угрозой для нашей планеты. Я хочу работать вместе с другими, кому небезразлична судьба экологии, как над улучшением уже известных способов, так и над изучением новых методов борьбы с разрушительными последствиями изменения климата, – отметил Безос.
Это не первое усилие миллиардера, направленное на защиту экологии. Так, в сентябре 2019 под давлением со стороны работников Amazon Безос пообещал, что интернет-компания, которую он возглавляет, будет придерживаться стратегии Парижского климатического соглашения. В частности, американский гигант электронной коммерции обязался к 2040 году уменьшить, а то и полностью прекратить загрязнять воздух путем выбросов углекислого газа.
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Критика деятельности Amazon
В прошлых годах Amazon и Джефф Безос сталкивались с критикой, связанной с вредным воздействием компании на экологию. Фирма, которая доставляет более 1 млрд посылок в год, наносит огромный ущерб природе.
Менее чем за сутки до того, как более 1000 сотрудников Amazon были готовы выступить против негативного влияния компании на экологию, Безос объявил о поддержке Парижского климатического соглашения.
Что известно о состоянии Джеффа Безоса Самый богатый человек в мире, чистая прибыль которого, по данным Forbes, составляет 129,9 млрд долларов. Благотворительный взнос Безоса в размере 10 млн долларов – это всего 10% от общей суммы его доходов. Миллиардер владеет 12% акций компании Amazon, которую он основал в 1994 году. Также он является владельцем издания Washington Post.