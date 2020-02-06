Джефф Безос продал акций Amazon почти на 2 миллиарда долларов

Джефф Безос, основатель и генеральный директор американского интернет-ритейлера Amazon, продолжает зарабатывать миллиарды долларов, продавая акции своей компании.

В пятницу, 31 января, и в понедельник, 3 февраля, Безос продал 905,456 тысячи акций, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC). Общая сумма заработка от продажи такого количества акций составляет 1,84 миллиарда долларов.

​К теме: Прибыль Amazon бьют рекорды: акции компании превысили 2 тыс. долларов

В 2019 году Безос мог тоже похвастаться высоким доходом, который удалось получить в результате торговли ценными бумагами Amazon. В частности, в июле прошлого года доход от продажи акций составил более 1,8 миллиарда долларов, а в августе удалось заработать на этом почти 1 миллиард долларов.

Также в результате торгов, состоявшихся в среду, 5 февраля, увеличилось на 11% котировки акций Amazon. В целом в течение последнего года рыночная капитализация интернет-компании выросла почти на четверть. Так, за аналогичный период индекс фондового рынка S&P 500 вырос на 20%.

Финансовые успехи Amazon

Начало 2020 года отметился рядом триумфальных моментов для Amazon. Сначала компания обнародовала финансовый отчет за четвертый квартал 2019 года, в котором сообщила о своих доходах за этот период. Доход интернет-гиганта достиг 87,4 миллиарда долларов. Это число превзошло все прогнозы аналитиков.

Высокие прибыли компании повлияли на рост цены акций. В частности, стоимость ценных бумаг Amazon, увеличившись на 11%, достигла 2,1 тысячи долларов.

На фоне таких высоких финансовых показателей, выросла и рыночная капитализация гиганта электронной коммерции. Его стоимость превысила 1 триллион долларов. Итак, Amazon стала четвертой компанией в США, чья рыночная капитализация достигла такой отметки. Кроме нее, более 1 триллиона долларов стоят Apple, Google и Microsoft.

Это интересно: Компании на триллион: как Apple, Amazon, Microsoft и Google стали самыми дорогими

Стремительный рост акций технологических компаний немного может настораживать инвесторов. Ведь такая ситуация уже была в 2000 году, что повлекло "экономический пузырь". Однако аналитики Goldman Sachs успокаивают и утверждают, что в этот раз ситуация на рынке стабильная. Поэтому не стоит бояться еще одного кризиса.

Джефф Безос в течении многих лет занимал первое место в рейтинге самых богатых людей мира. Впрочем в январе 2020 его подвинул Арно. Его состояние оценивается в 117 миллиардов долларов.