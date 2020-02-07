Еще одна компания Маска хочет выйти на рынок акций

Starlink от SpaceX могут разместить публичные акции уже в ближайшие годы.

Решение по размещению публичных акций компании Starlink, подразделения SpaceX, еще рассматривают. Если это произойдет, то уже в течение нескольких лет, сообщает CNBC.

Этот шаг повлечет раскол компании SpaceX, поскольку она является частной. По этому сценарию, спутниковая компания Starlink станет отдельной полноценной компанией. Президент SpaceX Гвинна Шотвелл объявил, что компания обдумывает это решение за разговором с группой инвесторов в Майами.

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Сейчас мы являемся частной компанией, но Starlink – это именно тот вид бизнеса, который мы можем продвигать и вывести на публичный рынок. Этот конкретный элемент [подразделение Starlink – ред.] мы, скорее всего, раскрутим и выпустим на фондовый рынок,

– сообщает Шотвелл.

Что такое StarlinkЭто план SpaceX создать взаимосвязанную сеть из около 12 000 малых спутников, чтобы обеспечить скоростной Интернет в любой точке мира.

SpaceX активно занимается подразделением Starlink, постоянно вкладывая в него деньги. Шотвелл два года назад сказал, что "это будет стоить компании примерно 10 миллиардов долларов или больше". В прошлом году SpaceX собрала более 1,3 миллиарда долларов для финансирования проекта.

Если SpaceX сможет преодолеть технологические проблемы создания и распространения спутникового интернета, то будет получать высокий доход, убеждены в компании. Генеральный директор SpaceX Илон Маск в мае сказал журналистам, что Starlink может приносить доход в размере 30 миллиардов долларов в год – или примерно в 10 раз больший годовой доход, который он ожидает от своего основного ракетного бизнеса.

До высадки на Марс SpaceX останется частной компанией

Маскова нелюбовь к фондовым рынкам обеспечила компании SpaceX приватность на 20 лет. Акционеры SpaceX ранее заявляли CNBC, что они надеются, что компания в конце концов выставит свои акции публично, даже если это означает долго ждать. Шотвелл в 2018 году заявил, что SpaceX как целостная компания "не выйдет на фондовый рынок, пока мы не будем регулярно летать на Марс".

Но SpaceX стала одной из самых ценных мировых частных компаний, которая оценивается в более 33,3 миллиарда долларов, тогда как ее акции являются одними из наиболее востребованных среди частных инвесторов. Спрос на акции SpaceX настолько высок, что аналитическая группа Equidate заявила, что компания имеет "неограниченное количество финансирования", к которому может получить доступ из частных рынков. Компания SpaceX постоянно увеличивает частное финансирование по необходимости, используя при этом высокий спрос как рычаг для того, чтобы "выбрать, кто инвестирует", сказал Шотвелл.