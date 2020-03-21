Евробонды, валюта в банках и мировой кризис: как коронавирус влияет на финансовый рынок Украины

Распространение коронавируса, резкое снижение цен на нефть и обвал фондовых рынков – эти темы стали одними из ключевых на этой неделе. Кроме того, к ним добавился начало рецессии в США и, возможно, наступление нового экономического кризиса в мире.

Эти события также затронули Украину, которая закрыла границы и вводит строгие карантинные меры для предотвращения распространения смертельного вируса. Как украинский финансовый рынок развивается во время карантина – рассказываем в обзоре важнейших экономических новостей, которые собрали аналитики компании "Фридом Финанс Украина".

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Доходность украинских евробондов достигла нового максимума

Доходность украинских ценных бумаг выросла до 11,5-14% годовых, за неделю ставки подросли на 1,7-5,1 процентных пункта.

Как изменилась доходность украинских еврооблигаций: Доходность коротких бумаг с погашением в начале сентября этого года увеличилась до 13,1% с 8% .

. Еврооблигаций с погашением в 2022 году: доходность выросла до 14% с 9,5% .

. Ставки бумаг с погашением в 2027 году увеличились на 2,9 п.п. до 13%.

до 13%. Доходность "длительных" еврооблигаций – с погашением в 2032 году – выросла на 1,7 п.п., до 11,6%.

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Кроме того, нового минимума стоимости с начала ноября 2018 достигли ВВП-варранты – 52,6% от номинала по сравнению с 74,2% на конец прошлой недели, 90% – на конец позапрошлой недели или 107,5% три с половиной недели назад.

Напомним, что неделей ранее доходность украинских евробондов подскочила до 10,2%, а ВВП-варранты подешевели на 20%.

Шесть банков выкупили у НБУ наличный евро

Национальный банк Украины (НБУ) реализовал 35 млн евро из 100 запланированных в ходе первого аукциона по продаже наличного евро для обеспечения касс банков. Нацбанк получил заявки от шести банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме. В любом случае все граждане имеют возможность покупать и продавать валюту через онлайн-приложения банков. В условиях распространения коронавируса это значительно безопаснее, чем иметь дело с банкнотами,

– отметил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.



Евро в банках / Unsplash

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Стабилизационный фонд и изменения в госбюджет

Изменения имеют целью обеспечение финансирования первоочередных мероприятий, направленных на:

локализацию и ликвидацию вспышек коронавирусной болезни;

предотвращения негативных последствий, вызванным возникновением и распространением коронавируса;

принятия антикризисных мер по поддержке экономики.

В частности, речь идет о создании стабилизационного фонда, из которого будет осуществляться соответствующее финансирование. Правительство поручило главным распорядителям средств государственного бюджета оперативно предоставить Министерству финансов Украины предложения по экономии средств с целью их использования на вышеуказанные мероприятия,

– добавили в министерстве.

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НБУ ведет переговоры с МВФ о возможности получения экстренной помощи через коронавирус

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о возможности получения финансирования в рамках заявленного МВФ механизма неотложной финансовой помощи в 50 млрд долларов для стран с низким уровнем доходов и развивающихся, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время онлайн-встречи с банкирами 18 марта.

Результаты переговоров будут в ближайшие недели,

– отметил Смолий.

Ранее на этой неделе директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева заявила о готовности МВФ выделить 1 трлн долларов на кредиты для оказания помощи странам в преодолении коронавируса и его последствий. Это позволит развивающимся странам получить до 50 млрд долларов помощи. В том числе в 10 млрд долларов могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.



Кристалина Георгиева, директор-розпорядитель МВФ / Facebook

Украина готова к возможному кризису из-за пандемии коронавируса

Благодаря падению мировых цен на нефть и снижению спроса на газ Украина в этом году сэкономит 5-6 млрд долларов, а цены на экспортируемые из Украины зерно и кукурузу просели лишь на 10%. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время брифинга.

Мы считаем, с экономической точки зрения, что сейчас ситуация для Украины другая. Если смотреть на экономические показатели, которые имеет Украина сейчас, и сравнивать с показателями 2008, 2014 или 1998 года, ситуация другая,

– сказал Сологуб.

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По его словам, наша страна имеет достаточные резервы, банковская система не имеет бывших дисбалансов, госдолг в последние годы значительно снизился, платежный баланс практически бездефицитный, а показатель инфляции низкий.

Что касается негативного влияния, Сологуб утверждает, что цены на экспортируемые из Украины зерно и кукурузу просели лишь на 10% при снижении цен на нефть на 50-60%.

И мы понимаем, что даже во время кризиса, сидя дома, люди будут потреблять продукты питания. Это последнее, от чего они будут отказываться. Поэтому спрос на продукцию нашего экспорта сохранится, или если упадет, то весьма незначительными темпами,

– добавил Сологуб.

Также он допустил временное снижение объема переводов в Украину от трудовых мигрантов, но предположил, что это падение не будет существенным. Сологуб подчеркнул, что НБУ знает, как смягчить последствия возможного кризиса. Он напомнил о снижении учетной ставки на прошлой неделе и постоянной поддержке валютного рынка регулятором посредством продажи валюты из резервов.