Европа и коронавирус: насколько удачная антикризисная стратегия ЕС и что говорят аналитики

Министры финансов стран Европейского Союза согласовали пакет антикризисных мер на сумму свыше 500 млрд евро. Эти средства должны уменьшить удар пандемии коронавируса на их экономику. Однако остается открытым сложный вопрос – кто и чем будет потом расплачиваться за такие расходы.

В четверг, 9 апреля, было объявлено о выделении странами ЕС 500 млрд евро на борьбу с коронавирусом, сообщает CNN. Однако этому предшествовали недели переговоров между представителями государств еврозоны. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что бездействие означает "конец Европы".

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Пакет антикризисной помощи учитывает 100 млрд евро (110 млрд долларов) в виде зарплаты работникам для предотвращения массовых увольнений. Сотни миллиардов евро правительство выделит бизнесау в виде кредитов. Также министры финансов стран ЕС пообещали создать так называемый "Фонд восстановления", чтобы уберечь свои государства от кризиса, который, по прогнозам экономистов, может стать худшим.

Несмотря на такой прогресс, стоит задуматься, как компенсировать все эти меры в будущем.

Девять стран, в которых национальная валюта – евро, учитывая Италию и Францию, призвали Европейский Союз выпустить долговые обязательства, которые получили название "коронаоблигации".

Такой шаг предполагает накопить долгосрочное финансирование для всех государств-членов ЕС, чтобы потом помочь им компенсировать расходы, причиненные пандемией коронавируса.



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Канцлер Германии Ангела Меркель, заручившись поддержкой лидеров Австрии и Нидерландов, сказала "нет" на предложение выпустить "коронаоблигации". Эти страны давно выступили против выпуска таких долговых обязательств на уровне ЕС. Ведь это фактически будет означать, что их налогоплательщики будут участвовать в расходах бедных стран-членов ЕС.



Канцлер Германии Ангела Меркель / Flickr

Муджтаба Рахман, европейский руководитель Eurasia Group (организация, занимающаяся политическим кризис-консалтингом), в пятницу, 10 апреля, заявил, что договоренность о выделении средств на борьбу с коронавирусом, достигнута лидерами ЕС, решает основную проблему, связанную с поддержкой их экономики. Однако это лишь в краткосрочной перспективе. По его словам, когда минстры финансов стран-членов ЕС соберутся в следующий раз, они могут "столкнутся с истощенной экономикой и необходимостью полной ее перестройки".

Аналитики одного из старейших банков Германии – Berenberg Bank – утверждают, что то, как Европейский Союз реагирует на кризис сейчас имеет большое значение для будущего организации. Ведь объемы финансирования, выделенные на борьбу с коронавируса, сейчас гораздо выше, чем во время кризиса госдолгов еврозоны в 2011-2012 годах.

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Европа уже приняла ряд мер по защите населения и бизнеса от кризиса вследствие коронавируса. Ограничения бюджетного дефицита в ЕС было ослаблено, чтобы государства-члены организации могли занимать больше денег. Европейский центральный банк тоже выделил сотни миллиардов евро рынкам, чтобы предотвратить шок, вызванный новым финансовым кризисом.

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Специалисты ведущих экономических научно-исследовательских институтов Германии еще в начале этой недели заявили, что темпы роста крупнейшей экономики Европы (немецкой) в этом году могут сократиться на 4,2%. По их прогнозам, во втором квартале 2020 года, ВВП Германии снизится на 9,8%. Если их предсказания подтвердятся, то такое стремительное экономическое падение станет самым большим с 1970 года, а также вдвое серьезнее, чем низкие квартальные показатели во время мирового финансового кризиса 2008 года. По оценкам центрального банка Франции, ВВП страны в первом квартале этого года опустилось на 6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами 2019 года. Представители финансового регулятора говорят, что последнее снижение подобного масштаба было зафиксировано во второй четверти 1968 года. Тогда недели гражданских беспорядков во Франции, демонстраций и забастовок привели к резкому уменьшению темпов роста экономики страны.

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Сильный экономический спад в Германии и Франции является плохой новостью для других европейских стран, особенно для Италии и Испании. Ведь они больше всего пострадали от пандемии коронавируса, а их экономика претерпела еще больший удар от последствий смертельного заболевания.

Аналитики немецкого банка Berenberg заявили, что антикризисный пакет, согласованный в четверг, 9 апреля, является "основным шагом вперед". Однако, по их словам, лидеры ЕС должны не медлить и быстро двигаться к утверждению создание Фонда восстановления для оздоровления экономики европейских стран.

При оптимистическом сценарии, память о том, какими усилиями давались все эти сдерживающие меры, сотрется, а граждане ЕС будут помнить, как страны помогали друг другу. В худшем случае, замедление действий лидеров Евросоюза могут подорвать политические основы организации (ЕС – ред.) как таковой,

– отметили аналитики Berenberg.

Пандемия коронавируса 2020: что известно по состоянию на 12 апреля Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



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