Facebook и PayPal инвестировали средства в индонезийскую компанию GoJek, присоединившись к другим технологическим предприятиям, среди которых Google и Tencent. Мировые техногиганты оказали финансовую поддержку GoJek, разработчику мультифункционального мобильного приложения, с помощью которого можно заказывать поездки на такси и скутерах, доставку еду и даже оплачивать счета.

Facebook впервые инвестировал деньги в индонезийскую компанию, сообщает Techcrunch. Однако ни представители соцсети, ни PayPal не назвали суммы вложения.

Что известно об инвестициях в GoJek

По информации GoJek, вышеназванные компании приняли участие в длительном раунде финансирования серии F. В результате общий объем средств, которые удалось привлечь индонезийскому стартапу, превысил 3 миллиарда долларов.

Представители GoJek сообщили, что в марте компания привлекла 1,2 миллиарда долларов, а ее рыночная стоимость выросла до 10 млрд долларов. Количество пользователей сервиса стартапа составляет 170 млн человек в Юго-Восточной Азий.

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Партнерство с GoJek: что это даст Facebook

Для Facebook, которая в апреле инвестировала в ведущий телекоммуникационный сервис Индии, Jio Platforms, финансовая поддержка GoJek откроет больше возможностей на азиатском рынке.

Мэтт Айдема, операционный директор WhatsApp, которым владеет Facebook, заявил, что компания будет сотрудничать с индонезийским стартапом, чтобы "привлечь представителей малого бизнеса и их клиентов в крупнейшую цифровую экономику Юго-Восточной Азии".

Большинство малых предприятий Индонезии пользуются наличными, ведь большая часть местных жителей даже не имеет открытого банковского счета, и, соответственно, дебетовой или кредитной карты. Однако цифровые платежи безопаснее, чем наличный расчет, как для бизнеса, так и для населения в целом. Цифровые платежи позволяют населению участвовать в экономике страны, предоставляют бизнесу доступ к кредитам, что имеет решающее значение для его роста,

– говорится в блоге Facebook.

Индонезия является одним из крупнейших азиатских рынков для Facebook. В апреле информационное агентство Reuters сообщило, что представители соцсети ведут переговоры с местными FinTech-компаниями касательно запуска в регионе сервиса мобильных платежей.

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Платежный сектор в Индонезии все еще недооценен. Поэтому проникновения на рынки Юго-Восточной Азии может принести миллиарды долларов. Сотрудничество с Facebook позволит GoJek встроить цифровой кошелек американского техгиганта (например, WhatsApp Pay) в свое приложение,

– говорит Менг Лю, аналитик Forrester.

Что говорят в PayPal

PayPal, которая в прошлом году инвестировала средства в индийский стартап Tala, предоставляющей услугу кредитования, заявила, что коммерческое партнерство с GoJek поможет платежному гиганту "значительно увеличить" свои масштабы на рынке Юго-Восточной Азии.