Facebook инвестирует 5,7 млрд долларов в индийского телеком-гиганта: что в планах у Цукерберга

Facebook объявил о закрытии сделки на 5,7 млрд долларов на получение доли в Jio, дочерней компании Reliance, занимающейся телекоммуникациями. Это позволит техгиганту укрепить свои позиции в Индии.

Инвестиции в Jio подчеркивают приверженность Facebook к индийскому бизнесу и страны в целом, сообщает PYMNTS.com. Также американская компания приятно удивлена разработками индийского предприятия.

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Соглашением предусмотрено крупнейший инвестиционный вклад Facebook в одну компанию. В результате американский техгигант станет крупнейшим миноритарным акционером в популярной телекоммуникационной фирме Индии. Кроме того, Facebook стал одним из крупнейших инвесторов в индийский технологический сектор, согласно информации в блоге Reliance.

Когда Reliance запустил Jio в 2016 году, мы руководствовались мечтой осуществить инклюзивный цифровой подъем в Индии, чтобы улучшить качество жизни каждого жителя страны и таким образом продвигать Индию как ведущее цифровое государство,

– отметил Мукеш Амбани, основатель и главный исполнительный директор Reliance Industries Limited.

Гендиректор Reliance также добавил, что сотрудничество с Facebook "поможет реализовать миссию премьер-министра Шри Нарендра Моди превратить Индию в цифровое государство". В рамках этой задачи предполагается улучшить уровень жизни жителям и бизнесу в Индии. Стоит отметить, что Мукеш Амбани, самый богатый человек в Индии, является сторонником интересов Нарендра Моди.

Reliance Jio обладает широким набором сервисов, среди которых: музыкальная платформа JioSaavn, площадка для трансляции ТВ-программ JioTV и платежный сервис JioPay.

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В Индии сосредоточено более 60 млн малых предприятий. Когда во всем мире введены жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса, многим из этих предпринимателей нужны локальные цифровые инструменты, на которые они смогут рассчитывать, чтобы находить и коммуницировать с клиентами и развивать свой бизнес. Здесь мы можем помочь. Именно поэтому мы решили наладить сотрудничество с Jio – чтобы помочь людям и бизнесу в Индии получить новые цифровые возможности,

– подчеркнул основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг.

В последние несколько месяцев Facebook активно инвестирует в индийский бизнес. В частности, компания вложила 25 млн долларов в стартап Meesho и 110 млн долларов в Unacademy.

Facebook и Jio еще раньше начали переговоры о сотрудничестве. Однако из-за пандемии коронавируса компании вынуждены были отложить договоренность.

В общем американском техгиганту довольно сложно выходить на рынок Индии из-за ряда ограничений со стороны правительства относительно деятельности иностранных компаний в азиатской стране.