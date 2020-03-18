Финансовая помощь в условиях пандемии: власти США хотят давать гражданам чеки на 1000 долларов

Президент США Дональд Трамп обсуждает возможность отправлять американцам чеки на сумму 1000 долларов в качестве помощи вследствие экономических трудностей, вызванных коронавирусом.

Он также заявил, что, вероятно, будут действовать полевые больницы, расположенные в так называемых "горячих зонах" распространение коронавируса, пишет PYMNTS.com.

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На встрече с Трампом, посвященной мерам борьбы с коронавирусом, присутствовали министр финансов США Стивен Мнучин и другие должностные лица. В частности, глава Соединенных Штатов отметил, что ведет переговоры с лидерами Конгресса, чтобы сформировать план по оказанию финансовой помощи гражданам.

Трамп заявил, что вызовы для экономики страны будут краткосрочными.

Мы настроены на победу, и я считаю, что мы это сделаем быстрее, чем думают люди, надеюсь,

– отметил Дональд Трамп.

По словам вице-президента США Майка Пенса, администрация Дональда Трампа обратилась к руководству строительных компаний с просьбой подарить маски N95 больницам. Также топ-менеджмент этих компаний попросили не покупать респираторы и маски, чтобы не вызвать их дефицит.

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Полевые больницы, о которых говорилось ранее, по словам Пенса, будут созданы быстро. Такие медицинские пункты смогут оперативно оказывать помощь лицам, зараженным коронавирусом. Трамп заявил, что сейчас ищут места на размещение таких больниц.

Также президент США призвал американцев оставаться дома на карантине в течение 15 дней, чтобы помочь замедлить темпы распространения коронавируса. Гражданам следует избегать места с большим скоплением людей и, по возможности, как можно дольше оставаться в своих домах.