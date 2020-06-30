Brevan Howard Asset Management британского миллиардера Алана Ховарда сумел обеспечить инвесторам 100-процентную доходность, несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса. Интересно, что фонду удалось достичь таких результатов после нескольких годов не слишком высоких показателей доходности.

Хедж-фонд Ховарда вдвое увеличил денежные вложения инвесторов, сообщает Forbes со ссылкой на информацию Bloomberg. Как известно, миллиардер лично управляет Brevan Howard Asset Management.

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Анонимные источники Bloomberg отметили, что фонд увеличил доходность вложений инвесторов еще в марте этого года, когда пандемия коронавируса начала распространяться за пределами Китая. Однако как фонд Ховарда достиг такого успеха, а это трехзначная сумма, – непонятно. Представитель частной инвестиционной структуры отказался комментировать финансовые успехи Brevan Howard Asset Management.

По данным Bloomberg, в этом году хедж-фонд Ховарда обеспечил высокий уровень доходов инвесторам, чем любая другая подобная макроорганизация. Так, объем фонда на конец 2019 составил 8 млрд долларов. В конце апреля уже в 2020 году это число достигло 9,6 млрд долларов.

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Мировой рынок хедж-фондов оценивается в 3 трлн долларов. Из-за пандемии коронавируса эти организации с управлением капиталом понесли как рост, так и падение. В частности, миллиардеры Рэй Далио и Майкл Хинц сообщили об ущербе, нанесенном их фондам, в условиях кризиса из-за пандемии COVID-19.