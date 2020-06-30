В гонке за количеством и объемами доходов от IPO американская фондовая биржа Nasdaq обошла Нью-Йоркскую фондовую биржу (New York Stock Exchange – NYSE) в период пандемии коронавируса.

Пандемия замедлила активность на торговых площадках США, поэтому ряд компаний вынуждены были отложить выход на биржу, пишет PYMNTS.

Выход на IPO: сколько компаний разместили свои акции на биржах США

С начала 2020 года 44 предприятия впервые разместили акции на бирже Nasdaq на общую сумму 12,2 млрд долларов.

на общую сумму 12,2 млрд долларов. На Нью-Йоркской фондовой бирже число компаний, которые начали торговать акциями, составило 27 фирм с начала этого года на сумму в 10,9 млрд долларов.

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Что известно о новых размещения на биржах

По количеству IPO Nasdaq отставала от Нью-Йоркской бирже определенное время в этом году. Однако впоследствии на рынке произошло несколько громких выходов на биржу, как Warner Music Group, которая собрала более 1,9 млрд долларов на площадке Nasdaq, и др. В частности, IPO Warner Music Group на сегодня является крупнейшим.

О выходе на биржу Nasdaq недавно сообщила фармацевтическая компания Royalty Pharma. Предприятие планирует собрать 1,9 млрд долларов в ходе IPO.

Нью-Йоркская фондовая биржа все еще может опередить Nasdaq по количеству IPO и доходами от него. В частности, ожидается выход на фондовую площадку продуктового ритейлера Albertsons и маркетплейса подержанных авто Vroom.

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И Нью-Йоркская фондовая биржа, и Nasdaq зарабатывают свои деньги от комиссионных взносов компаний, которые размещают свои акции на их платформах. В частности:

Nasdaq является более доступной для фирм из-за низкой комиссии, что составляет 159 000 долларов ежегодной платы за количество выпущенных ценных бумаг.

ежегодной платы за количество выпущенных ценных бумаг. Комиссия на Нью-Йоркской фондовой бирже составляет 500 000 долларов.

Руководители Нью-Йоркской фондовой биржи заявили, что "неправильно" судить о результатах деятельности площадки только на основе доходов, полученных от IPO.