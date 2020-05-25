Как реагируют рынки акций на протесты в Гонконге и новые геополитические вызовы

В понедельник, 25 мая, рынки акций отметились нестабильностью на фоне ухудшения отношений между Китаем и США. Основные фондовые показатели в Гонконге значительно снизились из-за роста опасений инвесторов относительно ситуации с протестами в городе.

Согласно данным Investing.com, индекс MSCI акций компаний Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Японии) снизился на 0,1% после роста накануне. Индекс голубых фишек в китайском регионе упал на 0,2%.

Индекс HSI в Гонконге опустился на 1,4% – до двухмесячного минимума после того, как в пятницу, 22 мая, этот показатель упал на 5,5%.

Рынки акций Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии продемонстрировали рост фондовых индексов. В частности, S&P500 для E-mini значительно вырос.

Основной фондовый индекс Японии Nikkei подскочил на 1,5%. Это произошло после того, как местные СМИ сообщили, что правительство страны рассматривает новый антикризисный пакет на сумму свыше 929 млрд долларов. Эти средства в основном будут выделять компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

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Протесты в Гонконге и неопределенность экономической ситуации

В пятницу, 22 мая, инвесторы были обеспокоены, когда Китай предложил ввести закон о национальной безопасности в Гонконге. Пекин обнародовал детали закона, который критики рассматривают как переломный момент для бывшей британской колонии.

Действия китайского правительства вызвали гнев у жителей Гонконга, нарушивших правила социальной дистанции и вышли на улицы в рамках акции протеста. Министерство торговли США, в свою очередь, внесло 33 китайские компании в черный список из-за решения властей КНР.

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Аналитики ожидают, что общая торговля немного снизится с закрытием американских и британских рынков на праздники в конце мая.

Растущая напряженность в отношениях между США и Китаем вокруг Гонконга, торговая политика двух стран и вопрос, кто будет нести ответственность за экономический спад 2020 года – все это может привести к негативным последствиям на фондовых рынках,

– отметил аналитик Мэтью Шервуд.

Мировые фондовые рынки выросли на 30% с момента достижения ими минимума в начале марта. Это падение произошло, в основном, из-за введения ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Существует множество вариантов, когда инвесторы могут усомниться в своих ожиданиях относительно фондового рынка. Среди них: снижение прибылей компаний, отсутствие вакцины от коронавируса и роста геополитической напряженности,

– утверждает Шервуд.

Глобальные финансовые рынки уже борются с экономической неопределенностью, возникшей из-за введения карантина. В результате центральные банки уменьшали базовые процентные ставки и перекачивали огромные суммы средств в банковские системы.