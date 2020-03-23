Фондовые рынки Азии и США обвалились на фоне обострения ситуации с коронавирусом

В понедельник, 23 марта, американские фьючерсы на акции упали более чем 3%, а основные индексы фондовых рынков Азии тоже значительно обвалились.

Причиной такого снижения стало усиление карантинных мер в ряде стран для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает USAToday.

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Индийский индекс Sensex снизился на 12,1%. В результате фондовая биржа была вынуждена приостановить торги. Ключевой фондовый показатель Сингапура опустился на 7,7% после того, как власти города объявили о резком росте количества случаев заражения коронавирусом и первые две смерти.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По состоянию на 23 марта 2020 в мире зарегистрировано 350 536 подтвержденных случаев заражения, из них 15 328 – закончились смертью. Выздоровели уже 100165 человек.



В Украине подтверждено 73 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них – три летальные, а один пациент уже выздоровел.

Ситуация на азиатских фондовых рынках

В Бангкоке акции снизились в цене на 7%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 держался стабильно, увеличившись на 1,9% до полудня понедельника, 23 марта. Вероятно, инвесторов поощряет возможность того, что Международный олимпийский комитет может отложить Олимпиаду-2020 в Токио.

Премьер-министр Японии Синцо Абэ признал, что перенесение даты проведения спортивных соревнований может быть неизбежным. Канада и Австралия уже заявили организаторам, что не отправят своих спортсменов в Токио на Олимпиаду в этом году. Они требуют, чтобы событие было отложено на год.



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Фондовый рынок США

В США закончились переговоры между Конгрессом и Белым домом, в результате которых Сенат проголосовал против выделения около 2 триллионов долларов экстренной помощи с последствиями коронавируса.

Представители Демократической партии заявили, что законопроект о предоставлении финансовой помощи касается преимущественно компаний. По их словам, проект закона не поможет медицинским работникам и гражданам преодолеть кризис, вызванный пандемией.

Вышеописанные события привели к падению основных фондовых показателей рынка США:

индекс крупнейших американских компаний S&P 500 снизился на 3,5% ;

; промышленный индекс Доу-Джонса опустился на 3,6%.

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Как пандемия коронавируса влияет на фондовые рынки

Индекс S&P/ASX 200 на Сиднейской фондовой бирже снизился на 5,6% – до 4546 пунктов. В воскресенье, 22 марта, правительство Австралии объявило о выделении финансовой помощи на сумму 66,4 млрд австралийских долларов (38,5 млрд долларов США) на борьбу с последствиями коронавируса. Ранее центральный банк Австралии предоставил 10 млрд долларов финансовой помощи.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi опустился на 5,3% – до 1482 пунктов. Гонконгский биржевой показатель Hang Seng снизился на 4,6% – до 21 756 пунктов, а индекс фондовой биржи Шанхая упал на 3,1% – до 2660 пунктов.

Акции на Уолл-стрит резко просели в цене так же, как и стоимость нефти. Этому предшествовало то, что Нью-Йорк стал последним штатом, власти которого решили ввести более жесткие карантинные меры, обязав всех людей оставаться дома, чтобы ограничить распространение коронавируса.

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После таких шагов политической верхушки, в пятницу, 20 марта, индекс широкого американского рынка S&P 500 снизился на 4,3% – до 2304 пунктов, а промышленный индекс Доу-Джонса опустился на 3,8% – до 6879 пунктов.

Экономическая ситуация в Азии тоже не очень стабильна. Резкое увеличение случаев заражения коронавирусом зафиксировано в странах Юго-Восточной Азии.

Инвесторы заявляют, для того, чтобы фондовые рынки прекратили постоянно обваливаться, нужно чтобы коронавирус перестал стремительно распространяться.

Американский S&P 500 является ориентиром для многих мировых фондовых индексов. Профессиональные инвесторы обращают внимание именно на динамику этого показателя во время принятия решений в ходе торгов. Так, S&P 500 снизился на 31,1% с момента достижения рекордного роста в феврале этого года. А прошлая неделя стала худшим на рынке с момента октября 2008 года. Сейчас инвесторы все чаще вкладывают деньги в государственные облигации, чем снижают их доходность. В частности, 10-летние казначейские облигации США опустились до 0,81% с 0,94% в пятницу, 20 марта.



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