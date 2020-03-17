Фондовые рынки Европы обвалились вслед за США и Азией: коротко о ситуации на биржах

Неделя для европейских фондовых рынков, так же как и для американских, началась с резкого падения. Под влиянием повторного снижения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США мировые рынки акций обвалились.

Действия Федрезерва призваны уменьшить влияние коронавируса на экономику Соединенных Штатов, пишет Investing.com.

По теме: Фондовые рынки США и Азии переживают падение: биржевые индексы массово снижаются

Как изменились основные биржевые индексы фондового рынка Европы:

Немецкий индекс DAX снизился на 10% , или на 971 пунктов.

, или на 971 пунктов. Главный фондовый индекс Франции CAC 40 упал на 6,4% (262 пункта).

(262 пункта). Фьючерсы на британский индекс FTSE 100 уменьшились на 3,5% (187 пункта).

(187 пункта). Индекс крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 опустился на 5,3% (281 пункта).

ФРС принял решение поддержать экономику, которая испытывает негативное влияние под давлением пандемии коронавируса. В частности, регулятор снизил учетную ставку до целевого диапазона от 0% до 0,25%. Кроме того, Федрезерв увеличил портфель государственных облигаций на сумму 700 млрд долларов.

Читайте также: IPO 2020. Инвестиционные возможности

Однако эти шаги не повышают доверия инвесторов. Они, в свою очередь, обращают внимание на последние экономические данные, свидетельствующие о негативном влиянии коронавируса на вторую по величине экономику мира.

Производственные мощности Китая в январе-феврале этого года снизились на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такое резкое падение стало самым большим с января 1990 года. Еще в декабре прошлого года производственные мощности КНР стремительно росли, поднявшись на 6,9% по сравнению с этим же периодом в 2018 году.

Объемы продаж в Китае тоже сократились на 20,5% в течение января-февраля. Уровень безработицы в стране в феврале увеличился на 6,2% по сравнению с 5,2% в декабре 2019 года.

Интересно: Без паники: как зарабатывать на инвестициях во время кризиса на фондовых рынках

Сейчас внимание всего мира приковано к Европе, где количество случаев заражения коронавирусом с каждым днем ​​растет. Министры финансов стран Европейского Союза собираются обсудить влияние смертельного вируса на экономику их стран и Европы в целом.

В центре их внимания, вероятно, будет план Еврокомиссии, опубликованный в пятницу, 13 марта, об увеличении расходов на сектора экономики, пострадавших от коронавируса больше всего. Также они планируют ослабить условия представителям бизнеса стран ЕС для развития их деятельности в условиях пандемии.

На фоне падения фондовых рынков обвал цен наблюдается и в нефтяной индустрии. В частности, в понедельник, 16 марта, стоимость нефти марки Brent была меньше, чем 30 долларов за баррель.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По состоянию на 17 марта 2020 в мире зарегистрировано 182 406 подтвержденных случаев заражения, из них 5833 – закончились смертью. Выздоровели уже 79433 человек. На территории Европы зафиксировано 63 268 случаев заболевания COVID-19.



В Украине подтверждено 7 случаев заболевания COVID-19, вызванным новым коронавирусом, один из них – летальный.