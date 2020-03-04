Фондовые рынки Европы выросли, в США – снова обвал: последствия действий Федрезерва

Федеральная резервная система (ФРС) США в экстренном режиме снизила базовую учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 1% -1,25% годовых.

В результате такого решения американского финансового регулятора ключевые фондовые индексы рынка США упали, а фондовые показатели стран Западной Европы – выросли, пишет "НВ Бизнес".

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Что происходит на фондовых рынках Европы и США?

Как выросли ключевые индексы европейского фондового рынка:

Фондовый индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 1,37% (381,13 пункта).

увеличился на 1,37% (381,13 пункта). Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,95%.

вырос на 0,95%. Немецкий индекс DAX поднялся на 1,08%

поднялся на 1,08% Французский индекс CAC 40 вырос на 1,12%.

вырос на 1,12%. Испанский индекс IBEX 35 увеличился на 0,80%.

увеличился на 0,80%. Итальянский индекс FTSE MIB вырос на 0,43%.

Что с индексами американского фондового рынка:

Промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 2,94% (785,91 пункта) до 25 917,41 пункта.

снизился на 2,94% (785,91 пункта) до 25 917,41 пункта. Фондовый индекс крупнейших американских компаний S&P 500 упал на 2,81% (86,86 пункта) до 3003,37 пункта.

упал на 2,81% (86,86 пункта) до 3003,37 пункта. Индекс Nasdaq Composite (компании, акции которых торгуются на бирже Nasdaq) потерял 2,99% (268,08 пункта) и составляет 8684,09 пункта.

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Почему фондовый рынок США снова обвалился?

Как видим, снижение процентной ставки Федрезервом для противодействия негативного влияния коронавируса на экономику США не успокоило инвесторов, а, вероятно, напугало их. Подтверждением этого факта стало рекордное падение доходности казначейских облигаций США, что однозначно не вызвало оптимизма у трейдеров. Так, доходность 10-летних гособлигаций достигла ниже 1%.

Напомним, 3 марта в ФРС США сообщили, что коронавирус действительно несет риски для экономики страны. Поэтому финансовый регулятор решил снизить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5%.

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Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 4 марта 2020 в мире зарегистрировано 93 160 подтвержденных случаев заражения, из них 3198 – летальные. Выздоровели уже 50 690 человек. В Украине подтвержден один случай заболевания COVID-19, вызванный новым коронавирусом.