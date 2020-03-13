Фондовые рынки и мировой кризис: экономист спрогнозировал, что будет с ценами на акции

Американский фондовый рынок снизится на 30% от максимума прошлой недели, если темпы роста мировой экономики стремительно замедлятся из-за распространения пандемии, вызванной коронавирусом.

Такой прогноз представил экономист и бывший генеральный директор инвестиционной компании Pimco Мохаммед Эль-Эриан, сообщает CNBC. Ранее эксперт правильно предсказал, что торги будут продолжаться до тех пор, пока медвежья тенденция не остановит их.

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По словам эксперта, инвесторам не стоит ожидать скорого восстановления цен на акции во время кризиса на фондовых рынках. Эль-Эриан утверждает, что о так называемом "V-образном" росте стоимости ценных бумаг не может быть и речи. Ранее аналитики на Уолл-стрит говорили, что фондовые рынки как быстро рухнули, так и быстро поднимутся.

Зато, заявил экономист, диаграмма восстановления рынков акций будет выглядеть, вероятно, как "U" или "L". Ведь им нужно будет больше времени на восстановление.

Когда фондовый рынок стабилизируется, отметил Эль-Эриан, только тогда мировая экономика тоже будет расти. По его словам, из-за негативного влияния нового коронавируса мировая экономика будет гораздо медленнее перезапускаться.

Так, 3 февраля эксперт утверждал, что ситуация, связанная с коронавирусом, только начинает набирать обороты, а фондовые рынки ждет масштабный обвал.

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В понедельник, 9 марта, после падения фондовых рынков из-за рекордного снижения стоимости нефти, Эль-Эран отметил, что биржи могут почувствовать уменьшение цен на акции на 20%-30% с момента высоких показателей стоимости в середине февраля. На следующий день, в среду, он уточнил, что такое снижение будет, все-таки, в пределах 30%.

По состоянию на четверг, 12 марта, американский фондовый рынок потерпел нового обвала. Промышленный индекс Доу-Джонса снизился более чем 1100 пунктов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о временном запрете на въезд в Соединенные Штаты граждан стран Европы. Такие радикальные действия американских властей направлены на борьбу с распространением коронавируса.

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Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 12 марта 2020 в мире зарегистрировано 126 258 подтвержденных случаев заражения, из них 4284 – закончились смертью. Выздоровели уже 68 284 человек. В Украине подтверждено три случая заболевания COVID-19, вызванные новым коронавирусом.