Фондовые рынки после большого падения: как изменились основные биржевые показатели
Во вторник, 10 марта, фондовые рынки начали восстанавливаться после вчерашнего наибольшего падения с момента финансового кризиса 2008 года.
Азиатские биржевые показатели продемонстрировали признаки стабилизации, а индекс крупнейших американских компании S&P 500 вырос на 3%, сообщает Bloomberg.
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Ситуация на мировых финансовых рынках:
- Японский фондовый рынок поднялся на 4%.
- В Сиднее акции выросли в цене на 3%.
- Нефть подорожала почти на 8% после масштабного обвала стоимости в понедельник 9 марта.
- Курс японской иены снизился на 2%, а швейцарский франк переживает самое большое падение с июля 2019 года.
- Доходность по 10-летним облигациям казначейства США тоже возросла.
Кроме того, не утихают опасения относительно снижения доходов предприятий и возникновения нового финансового кризиса из-за вспышки коронавируса в мире. В частности, власти Италии расширили карантин на всю страну. Стремительное падение цен на нефть грозит большим количеством дефолтов в этой области.
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Что происходит на финансовых рынках мира: основные изменения
Акции:
- Фьючерсы на S&P 500 увеличились на 3,4%. Напомним, накануне фондовый индекс S&P 500 снизился на 7,6%.
- Японский фондовый индекс Topix вырос на 1,3%.
- Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 3,1%.
- Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,4%.
- Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 1,8%.
- Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,8%.
- Фьючерсы на Euro Stoxx 50 набрали 2,3%.
Валюты:
- Японская иена снизилась на 2,2% до 104,61 за доллар.
- Курс евро составляет 1,1358 доллара, что на 0,8% меньше, чем было в понедельник, 9 марта.
- Китайский юань вырос на 0,3% до 6,9336 за доллар.
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Облигации:
- Доходность по 10-летним казначейским облигациям США выросла на 12 базисных пунктов – 0,66%.
- Доходность австралийских 10-летних гособлигаций увеличилась на 18 базисных пункта – 0,79%.
Сырье:
- Золото снизилось на 1,3% до 1658,88 доллара за унцию.
- Нефть марки WTI выросла в цене на 7,6% до 33,50 доллара за баррель