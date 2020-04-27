Фондовые рынки растут несмотря на падение цен на нефть: как изменились основные биржевые индексы

В понедельник, 27 апреля, азиатские финансовые рынки открылись ростом. Инвесторы оптимистично восприняли действия стран, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса.

Федеральная резервная система США, Центральный банк Японии и Европейский центробанк продолжают принимать антикризисные меры по противодействию глобальному экономическому спаду, пишет Лига.Бизнес. Также ряд стран начинают смягчать карантин.

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Как изменились основные биржевые показатели:

Фьючерсы на S&P 500 поднялись на 0,4%. В пятницу, 24 апреля, этот индекс вырос на 1,4%.

поднялись на 0,4%. В пятницу, 24 апреля, этот индекс вырос на 1,4%. Один из важнейших фондовых индексов Японии – Topix – увеличился на 1,2%.

– увеличился на 1,2%. Австралийский индекс S&P вырос на 0,6%.

вырос на 0,6%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi поднялся на 1,7%.

поднялся на 1,7%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,6%.

увеличился на 1,6%. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,7%.

Курсы валют

Валюты дорожают по отношению к доллару. В частности, иена выросла на 0,2% – до 107,34 за доллар. Юань торгуется на уровне 7,0824 за доллар, поднявшись на 0,1%.

Курс евро по отношению к доллару почти не изменился – находится на уровне 1,0825 доллара.

Австралийский доллар вырос на 1% – до 64,35 цента США.

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Цены на нефть

Нефть подешевела после многодневного роста на прошлой неделе. Американская WTI снизилась на 8% – до 15,57 доллара за баррель. Цена на нефть Brent опустилась на 1,6% и составляет 21,10 доллара за баррель. Однако по состоянию на 8:25 по киевскому времени сырье марки Brent торговалось по 24,01 доллара за баррель.

Из-за распространения коронавируса мировой спрос на нефть снизился на треть. В конце марта цены на сырье опустились до уровня 2002 года. А в прошлый понедельник, 20 апреля, стоимость майских фьючерсов американской нефти WTI снизилась почти на 300% и продемонстрировала отрицательное значение - минус 37,6 доллара за баррель.

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Однако, начиная со следующего дня, эталонные марки нефти начали дорожать. На рост их цен повлияли новости о том, что некоторые страны начали сокращать нефтедобычу до официального срока действия соглашения ОПЕК+ 1 мая. Кроме того, утверждение Конгрессом США нового антикризисного пакета мер по спасению экономики страны и дальнейшее подписание законопроекта Дональдом Трампом тоже положительно повлияло на увеличение стоимости нефти.