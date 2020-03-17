Фондовые рынки США и Азии переживают падение: биржевые индексы массово снижаются

Неделя началась для американских и азиатских фондовых рынков падением. Это произошло вследствие снижения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США для противодействия возникновения нового экономического кризиса.

По данным USAToday, по состоянию на понедельник, 16 марта, основной австралийский показатель ASX 200 снизился на 7%, а индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng потерял 2%.

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Ключевой фондовый показатель Шанхая опустился на 0,5%. Нефть Brent тоже снизилась в цене на 3%, а стоимость золота, наоборот, возросла.

Фьючерсы на индекс S&P 500 в ночь с воскресенья, 15 марта, на понедельник, 16 марта, упали на 5%, что привело к полной остановке торгов.

По результатам вчерашних торгов индекс крупнейших американских компаний S&P 500 снизился на 11,98%. Показатель электронной биржи Nasdaq опустился на 12,32%, а промышленный индекс Доу-Джонса – на 12,93%.



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ФРС снизила учетную ставку до диапазона от 0% до 25%. Финансовый регулятор заявил, что будет сохранять такие показатели до тех пор, пока не убедится, что экономика США никак не пострадает от последствий коронавируса.

Решение ФРС не станет решающей позицией для рынков. Ведь участники финансовых рынков, вероятно, восприняли снижение учетной ставки как панику на фоне собственных страхов, связанных с замедлением темпов роста экономики,

– отметил Вишну Варатан, специалист банка Mizuho.

Центральный банк Японии провел совещание, созванное на несколько дней раньше, чем планировалось. Губернатор Банка Японии Харухико Курода пообещал сделать все, чтобы помочь экономическому росту страны. Власти ряда европейских государств вынуждены были ввести чрезвычайное положение из-за увеличения случаев заражения коронавирусом. В частности, закрыто все торговые комплексы, заведения общественного питания, спортзалы и тому подобное. Некоторые страны полностью закрывают границы для иностранцев.

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Фондовый рынок США покинул территорию "быков", на которой находился с 2009 года, и попал под влияние "медвежьего" тренда. В Европе наблюдается аналогичная ситуация.

По прогнозам американского финансового холдинга JPMorgan Chase, темпы роста экономики США снизятся на 2% в первом квартале 2020 года и на 3% – в апреле-июне.

Представители авиакомпании United Airlines заявили, что сократят количество рейсов на 50% в апреле и мае, и ожидают, что эта тенденция сохранится в период летнего сезона. Американские авиалинии также сообщили, что снизят на 75% количество международных рейсов и-заз коронавируса. Компания Apple временно закрывает свои магазины за пределами Китая.