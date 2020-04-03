Фондовые рынки стремительно падают на фоне экономического спада в мире

В пятницу, 3 февраля, азиатские фондовые рынки не отличались стабильностью. Ведь экономический спад вследствие пандемии коронавируса продолжает влиять на настроения инвесторов.

По данным CNN, японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,7%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,6%. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,2%.

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Нестабильность на рынке возникает вследствие глобального экономического спада из-за COVID-19. Экономическая ситуация в мире может еще больше ухудшиться перед тем, как начать восстановление. Волатильность на рынке будет сохраняться в течение некоторого времени,

– отметил Тай Хуэй, главный стратег по рынкам Азии в JP Morgan.

Фьючерсы на американские акции тоже снизились:

Промышленный индекс Доу-Джонса опустился на 0,9% (188 пунктов).

опустился на 0,9% (188 пунктов). Фьючерсы на S&P 500 снизились примерно на 0,9%.

снизились примерно на 0,9%. Фьючерсы на Nasdaq упали на 0,8%.

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Факторы, влияющие на цены акций

Стоимость нефти

На момент закрытия торгов в четверг, 2 апреля, цены на акции несколько поднялись на фоне роста стоимости нефти. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп призвал сократить объемы добычи сырья. Однако уже сегодня, 3 апреля, стоимость нефти резко упала. В частности, Brent подешевела на 10 долларов – с 36 до 26 долларов.

Спрос на нефть снизился из-за распространения коронавируса в мире и начала "ценовой войны" между Россией и Саудовской Аравией. Так, последняя отказалась сократить добычу сырья после неудачной встречи ОПЕК в начале марта. Тогда Россия не поддержала предложение Саудовской Аравии снизить объемы добычи нефти, чтобы замедлить экономический спад.



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Повышение уровня безработицы в США

Фондовые рынки немного выросли в четверг, несмотря на прогноз об увеличении безработицы в США до рекордного уровня за всю историю Америки. Через коронавирус все больше предприятий вынуждены останавливать работу и увольнять работников.

В течение прошлой недели, закончившейся 28 марта, около 6,6 миллиона американцев обратились за финансовой помощью по безработице. Еще неделю назад это число составляло 3,3 миллиона человек. Таким образом, общее количество заявок на получение пособия по безработице в марте превысила 10 млн.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 3 апреля 2020 в мире зарегистрировано 1 018 948 подтвержденных случаев заражения, из них 53 211 – закончились смертью. Выздоровели уже 212 357 человек.



Согласно информации Минздрава, в Украине подтверждены 942 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них 23 – летальные, а 19 пациентов выздоровели.