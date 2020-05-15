Фондовый рынок против реальной экономики: что стоит знать о финансовых вызовах 2020 года

Мировые рынки изрядно страдают от последствий пандемии коронавируса. Снижение темпов роста глобальной экономики, рост уровня безработицы сказался на таких финансовых инструментах, как акции и облигации. Как фондовые рынка переживают "коронакризис" – читайте в материале.

История фондового рынка наполнена драмой: крах 1929 года (торговые манипуляции между двумя мировыми войнами); Черный понедельник 1987 (целенаправленный саботаж с помощью тогдашних алгоритмических программных комплексов), когда цены на акции теряли 20% в день; мания доткомов в 1999 году (пузырь с частным бизнесом с большими долгами и отсутствовать продажами).

Актуально: Пандемия финансового мира: ситуация на глобальных рынках и как Украина реагирует на изменения

С такими прецедентами, казалось бы, ничего не должно стать неожиданностью, однако последние восемь недель были замечательными (+31,49%) после распродажи акций. С 19 февраля по 23 марта индекс S&P 500 потерял треть своей стоимости (-35,41%). Катализатором стала новость, что Федеральный резерв будет покупать корпоративные облигации, помогая крупным фирмам финансировать свои долги. Инвесторы перешли от паники к оптимизму (смотрите рис. 1).



Рис. 1. Динамика индекса S&P 500 за июль 2019 г. – май 2020г. / График "Фридом Финанс"



Это контрастирует с рынками в других регионах. Например, акции в Великобритании и континентальной Европе восстанавливались довольно-таки медленно.

В Соединенных Штатах значительный ущерб потерпел и продолжает испытывать уровень занятости населения.

В частности, безработица выросла с 4% до 16%, что стало самым высоким показателем с тех пор, как эти данные начали фиксировать – из 1948 года.

Хотя ценные бумаги крупных предприятий растут, и они получают помощь от Федеральной резервной системы (ФРС), малый бизнес все еще пытается привлечь деньги от «дяди Сэма».

Сейчас только начинается драка за то, кто платит за фискальное бремя пандемии. На этой траектории возможен обратная связь против крупного бизнеса.

По теме: Цены на нефть и акции падают на фоне сообщений о второй волне коронавируса

Гособлигации и акции компаний: последние изменения на рынках

Значительная часть улучшенного настроения вызвана тем, что ФРС, которая действовала более резко, чем другие центральные банки, покупает активы в колоссально больших масштабах. Он обязан приобрести еще больше корпоративного долга, из которых высокодоходные, так называемые "мусорные" облигации.

Рынок новых выпусков корпоративных облигаций, который заморозили в феврале, снова открылся. На протяжении последних шести недель компании выпустили на 560 млрд долларов облигаций, что вдвое превышает норму.

Даже Украина тоже не отстает в этом плане: НКЦБФР зарегистрировала новый выпуск облигаций (частное размещение) Новой Почты серии В.

Об инвестициях в Украине: Инвестиции в акции украинских компаний: можно ли заработать на ценных бумагах МХП

Каскад банкротств в крупных фирмах предвзятый. Фактически, центральный банк остановил денежный поток, а фондовый рынок поднялся.

В ФРС мало выбора – прохождение по рынку корпоративных облигаций ухудшит глубокую рецессию. Инвесторы накопили акции, им больше некуда вкладывать деньги.

Доходность государственных облигаций в Америке чуть положительная. Они негативные в Японии и значительной части Европы (кроме Украины, где доходность в валюте сейчас 4-8%, в гривневых ОВГЗ – около 10%). Вы гарантированно потеряете деньги, удерживая их до погашения, и если инфляция возрастет, потери будут болезненными.

Поэтому акции более привлекательны. К концу марта цены упали достаточно, чтобы соблазнить смелых инвесторов и спекулянтов.

При этом в украинском ОВГЗ еще сидят нерезиденты (13,01%) по сравнению с (14,22%) началом 2020 года, что на 1,21% меньше. Юридические лица (47,92%), в том числе в основном банки (41,98%), обладают ОВГЗ в гривне, долларах и евро, что указывает на готовность вкладывать в защитные активы под 4-11% годовых.



Рис. 2. ОВГЗ Украины, которые находятся в обращении за номинально-амортизационной стоимости, % / Визуализация "Фридом Финанс"

Однако в последнее время рост цен на акции был неравномерным. Еще к пандемии рынок оказался недоступным, и стало еще хуже. Биржи в Великобритании и континентальной Европе, наполненные проблемными отраслями, такими как производство автомобилей, банковское дело и энергетика, отстают, и наблюдается дрожание над единой валютой – евро.

В Америке инвесторы еще больше верят в крошечную группу технических любимцев: с 23.03.2020 г. Alphabet (+31,79%), Amazon (+30,31%), Apple (+36,59%), Facebook (+49,14 %) и Microsoft (+35,41%). Именно эти компании сейчас составляют пятую часть индекса S&P 500.

Эйфории мало, просто отчаянный порыв к этим предприятиям, которые считаются выжившими.

Читайте также: Google и Facebook могут стать единственными платформами для размещения рекламы после пандемии

Руководители активов должны вложить деньги, чтобы они работали лучше. Но что-то не так в том, как быстро двигались цены на акции и куда они вернулись. Американские акции сейчас выше, чем были в августе. Это, пожалуй, означает, что коммерция и широкая экономика могут вернуться к бизнесу как обычно. Такой перспективе существует множество угроз, но выделяют три:

Первый – это риск возникновения афтершока. Вполне возможно, что будет вторая волна вируса. А также последствия стремительной рецессии, и с которой американский ВВП, как ожидается, снизится примерно на 10% во втором квартале по сравнению с годом ранее. Многие директора компаний надеются, что безжалостное сокращение расходов может помочь защитить их маржу и погасить накопленные долги. Но в совокупности корпоративная экономия снизит спрос.

Вторая опасность, с которой следует считаться, – мошенничество. Годы дешевых денег и финансового инжиниринга означают, что хитрости бухгалтерского учета теперь могут быть обнаженными.

Уже на протяжении последних недель в Азии произошли два заметных скандалы – Luckin Coffee, китайский аналог Starbucks, и сингапурский торговец энергией Hin Leong, которые скрывали гигантские убытки. Крупное мошенничество или корпоративный коллапс в Америке могут снизить доверие на рынках, как это было, когда смерть Enron разгромила нервы инвесторов в 2001 году, а Lehman Brothers привели к падению фондового рынка в 2008 году.

Третий и самый недооцененный риск – это политическая реакция. Снижение повредит меньше фирмам и оставит большие корпоративные компании, увеличив концентрацию отраслей, которые уже были проблемные еще до пандемии. Кризис требует жертв и оставит после себя большие убытки. Некоторые демократы хотят ограничить слияния и остановить фирмы, которые возвращают наличные владельцам.

Последствия коронавируса: Рецессия 2020: в Великобритании прогнозируют рекордное падение экономики

Настроение рынков может измениться внезапно, как это было несколько месяцев назад. Одномесячный рынок медведей имеет довольно мало времени, чтобы поглотить все возможные плохие новости от пандемии и огромной неопределенности, которую он создал. Эта драма на фондовом рынке имеет вероятность к снижению несколькими волнами.

Однако возникает вопрос, что же произошло 23 марта во время переломного момента, когда акции выросли на 30-40%? Что же так повлияло на рынок?

Снижение ставки ФРС до 0,25%. Федеральная резервная система обязалась приобрести активы без ограничения для поддержки рынков. Десятилетняя доходность облигаций казначейства США, которая накануне отскочила выше 1%, стала ниже этого уровня в начале понедельника. Выделено почти 2 трлн долларов США в качестве "антикризисного пакета спасения экономики" от Белого Дома. В Нью-Йорке планировали провести клиническое испытание, по схеме лечения через антималярийных гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин, лекарственного коктейля, который показал перспективность в борьбе с коронавируса. Остальные положительных новостей, которые выходили за это время до мая месяца, в том числе публикация финансовых результатов компаний из индекса S&P 500 (+31,49%).

Статью подготовил Степан Джус, инвестиционный аналитик "Фридом Финанс Украина"