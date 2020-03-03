Фондовый рынок США ожидает снижения процентной ставки: повлияет ли это на биржевые индексы

Снижение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США не станет "лекарством" от коронавируса для фондового рынка.

Об этом заявил американский инвестор и ведущий собственного шоу "Mad Money" ( "Бешеные деньги") Джим Крамер в эфире телепрограмм "Squawk on the Street" на CNBC.

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Если ФРС не может создать вакцину, чтобы победить вирус, то это на самом деле не имеет значения, – отметил Крамер.

Последняя неделя февраля – худшая для фондовых рынков: что случилось? Напомним, на прошлой неделе фондовый рынок США да и мира в целом продемонстрировал наихудшие показатели со времен финансового кризиса в 2008 году. В частности, промышленный индекс Доу-Джонса, S&P 500 и Nasdaq попали под коррекцию, в результате которой снизились на 10%.

Крамер считает, что оптимизм относительно восстановления фондового рынка, связанный с ожиданиями касательно снижения процентной ставки ФРС. Ведь, по мнению аналитиков, такое решение американского регулятора изолирует экономику США от негативных последствий коронавируса.

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Специалисты Goldman Sachs, одного из крупнейших в мире инвестиционных банков, считают, что ФРС, вероятно, объявит о снижении процентной ставки на 0,5% на заседании 17-18 марта. В Goldman Sachs уверены, что финансовый регулятор еще раз снизит на 0,5% учетную ставку позже в этом году.

Нынешние средства поступают в диапазоне 1,5% -1,75%. В прошлом году ФРС уже снижала учетную ставку. В понедельник, 2 марта, торговцы на рынке фьючерсов с 9-процентной вероятностью указывали на то, что диапазон ставки по федеральным фондам до декабря снизится от 0,25% до 0%.

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В пятницу, 28 февраля, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк США всячески будет действовать для поддержания экономики страны в условиях распространения коронавируса. Он также отметил и о снижении учетной ставки финансовым регулятором.

Кто такой Джим Крамер? Это американский профессиональный инвестор, ведущий собственной программы "Mad Money" ( "Бешеные деньги") на CNBC, эксперт по фондовых рынках и писатель. В прошлом Крамер был главным менеджером одного из хедж-фондов. Также он является основателем интернет-портала об инвестициях TheStreet.com. Кроме того, Джим Крамер отличился и как актер. В частности, он сыграл эпизодическую роль в популярном фильме "Железный человек".