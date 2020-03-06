Фондовый рынок США падает: акции техкомпаний стремительно снижаются в цене
Рынки все еще лихорадит из-за распространения нового коронавируса, Covid-19. Опасения относительно негативного влияния вируса на мировую экономику сопровождают инвесторов.
Основные показатели фондового рынка США снова падают, сообщает Techcrunch, ссілаясь на данные CNBC.
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Как изменились ключевые биржевые индексы:
- Промышленный индекс Доу-Джонса снизился на 3,58% (969,58 пункта).
- Индекс крупнейших компаний США S&P 500 опустился на 3,39% (106,18 пункта).
- Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 3,10% (279,49 пункта).
Соответственно упали в цене акции технологических компаний. Снижение стоимости ценных бумаг этих предприятий может стать нормальным явлением на рынке. Хотя некоторые аналитики считают, что рынок продолжает обваливаться.
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Акции Facebook, Apple, Amazon, Alphabet и Netflix снизились в цене на уровне 2,5% -5%. Однако стоимость Alphabet опустилась на 4,84% (на 66,84 доллара) и закрывала торги на уровне 1314,76 доллара.
Вчера, 5 марта, мировые фондовые рынки, напротив, начали расти из-за успеха бывшего вице-президента США Джо Байдена в президентской гонке. Ключевые фондовые индексы американских, европейских и азиатских бирж увеличились на фоне этой новости.
В общем аналитики не могут точно предсказать, как дальше будут развиваться фондовые рынки в условиях распространения коронавируса. Так, Конгресс США выделил 8,3 миллиарда долларов на борьбу с последствиями смертельного вируса.
В США продолжают выяснять, сколько людей было заражено коронавирусом. Пока в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США было выявлено 99 случаев инфицирования в 13 штатах, умерли 10 человек.
Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 6 марта 2020 в мире зарегистрировано 98 387 подтвержденных случаев заражения, из них 3383 – летальные. Выздоровели уже 55 441 человек. В Украине подтвержден один случай заболевания COVID-19, вызванный новым коронавируса.
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