Фондовый рынок США резко поднялся из-за Джо Байдена: цены на акции в Европе и Азии тоже выросли

По состоянию на четверг, 5 марта, азиатский фондовый рынок значительно поднялся. Это произошло после роста основных фондовых показателей в США.

Одной из причин такого подъема ключевых индексов американских бирж стал успех бывшего вице-президента США Джо Байдена в президентской гонке в Соединенных Штатах, сообщает Investing.com со ссылкой на зарубежные СМИ.

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Кроме того, акции выросли в цене и через решение Федеральной резервной системы США снизить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентных пункта. Американский финансовый регулятор вынужден был пойти на такой шаг, чтобы сократить влияние коронавируса на экономику Штатов.

Интересно, что после снижения учетной ставки, фондовый рынок США обвалился. Инвесторы не очень активно участвовали в торгах акциями. Именно тогда европейский фондовый рынок, наоборот, вырос.



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Как изменились ключевые индексы фондового рынка США:

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 4,53%.

вырос на 4,53%. Индекс крупнейших американских компаний S&P 500 вырос на 4,22%.

вырос на 4,22%. Nasdaq подскочил на 3,85%.

Что происходит на азиатском фондовом рынке:

Индекс MSCI , объединяющий крупнейшие компании Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии, увеличился на 0,7%.

, объединяющий крупнейшие компании Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии, увеличился на 0,7%. Японский индекс Nikkei поднялся на 0,9%.

поднялся на 0,9%. Индекс фондовой биржи Шанхая SSE Composite вырос на 1,3%.

Однако фьючерсы на американские акции E-Mini на S&P 500 снизились на 0,6%. Фьючерсы на EuroStoxx 50 выросли на 0,6%, а британский фондовый индекс FTSE 100 увеличился на 0,4.



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Коронавирус и экономика: действия финансовых регуляторов в условиях распространения вируса

Федрезерв США и Банк Канады снизили процентные ставки для противодействия негативному влиянию коронавируса на экономику стран. Европейский центральный банк тоже намерен на следующей неделе уменьшить базовую учетную ставку на 10 процентных пунктов.

Мало сомнений, что вспышка COVID-19 значительно замедлит глобальный рост в этом квартале (в первом квартале 2020 - ред.). Мы ожидаем, что вирус будет иметь незначительное влияние на экономику и приведет к редкому нерецесийному снижению ВВП,

– заявил экономист JPMorgan Джозеф Люптон.

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Именно тогда, когда в одних странах разрабатывают стратегию борьбы с негативными последствиями коронавируса для экономики, у других государств не желают следовать таким действиям. В конце концов, денежно-кредитная политика никогда не была лекарством против смертельных вирусов. Поэтому влияние вспышки коронавируса на нее, вероятно, еще больше ухудшится, прежде чем двигаться к улучшению.

В краткосрочном периоде риски для экономики, очевидно, будут зависеть от заголовков о распространении коронавируса в материалах СМИ. Мы должны переждать панику в заголовках,

– заявил Том Порчелли, главный экономист компании RBC Capital Markets.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 5 марта 2020 в мире зарегистрировано 95 416 подтвержденных случаев заражения, из них 3285 – летальные. Выздоровели уже 53 278 человек. В Украине подтвержден один случай заболевания COVID-19, вызванный новым коронавирусом.