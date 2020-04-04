Фондовый рынок США снова обвалился: как изменились цены на акции ведущих компаний

Основные биржевые индексы американского фондового рынка резко снизились после неутешительного отчета о повышении уровня безработицы в Соединенных Штатах.

Согласно данным за март, 700 тыс. граждан США потеряли работу, а уровень безработицы в стране вырос с 3,5% до 4,4%, пишет Techcrunch.

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Из-за стремительного распространения коронавируса власть государств вынуждена была ввести усиленные карантинные меры. В частности, ряд компаний временно прекратили работу. Поэтому миллионы людей во всем мире остались без постоянного заработка.

Пока рынки готовились к росту уровня безработицы, цены на акции снижались. Особенно они обвалились, когда реальное состояние на рынке труда был хуже предварительных прогнозов.

Вот как снизились основные индексы американского фондового рынка:

Промышленный индекс Доу-Джонса опустился на 1,67% (357,99 пункта), закрыв торги на отметке 21 055,24 пункта.

(357,99 пункта), закрыв торги на отметке 21 055,24 пункта. Индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 упал на 1,52% (38,34 пункта) – до 2488,56 пункта.

(38,34 пункта) – до 2488,56 пункта. Индекс Nasdaq Сomposite уменьшился на 1,53% (114,23 пункта) – до уровня 1 373,08 пункта.

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Акции SaaS-компаний и предприятий, занимающихся облачными технологиями также снизились в цене.

Однако снижение не коснулось всех фирм. Так, акции Tesla на момент закрытия торгов в пятницу поднялись на 5,62%, достигнув 408,01 доллара. Накануне компания Илона Маска представила отчет, в котором говорилось о том, что она доставила больше транспортных средств, чем ожидалось. Поставщик облачного программного обеспечения Bill.com, который относится к категории SaaS-компаний, тоже отличился ростом своих акций на 2,71%.

Успех этих компаний можно зачислить к исключениям из правил. Ведь акции большинства компаний просели в цене из-за ухудшения экономического положения в США и странах Европы в результате коронавируса.



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Авиакомпании тоже подверглись удару после того, как Министерство транспорта США обязало их вернуть деньги клиентам за все рейсы, которые были отменены. Акции United Airlines снизились в цене на 2,28% – до 22,88 доллара. Ценные бумаги еще одного популярного американского авиаперевозчика American Airlines упали на 6,8% – до 9,38 доллара. Акции Delta Airlines снизились на 0,88% и составили 22,48 доллара за одну штуку.

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Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



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