Фондовый рынок США улучшил свои показатели: индекс Доу-Джонса рекордно вырос

Во вторник, 25 марта, фондовый рынок США резко вырос. Инвесторы длительное время ожидали, что администрация президента США Дональда Трампа и Сенат договорятся о выделении пакета финансовой помощи на спасение экономики.

Основные индексы американского фондового рынка достигли самого высокого уровня за последние 30 минут торгов, сообщает Markets Insider.

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А во вторник, 24 марта, утром спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси на звонок из CNBC заявила, что есть большая вероятность того, что соглашение о предоставлении 2 триллионов долларов на поддержку экономики США может быть одобрено в течение ближайших часов.

Вот как выросли ключевые фондовые индексы США: Индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 поднялся на 9,4% – до 2447,33 пункта.

– до 2447,33 пункта. Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 11,4% – до 20 704,91 пункта. Это максимальный рост за сутки этого показателя с 1933 года.

– до 20 704,91 пункта. Это максимальный рост за сутки этого показателя с 1933 года. Индекс Nasdaq Composite (входят компании, чьи акции торгуются на бирже Nasdaq) вырос на 8,1% – до 7417,86 пункта. Во вторник, 24 марта, американское издание Washington Post написало, что лидеры правительства США достигли соглашения о выделении 2 триллионов долларов для стимулирования экономики страны и борьбы с последствиями коронавируса.

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Напомним, до этого было несколько неудачных попыток получить финансирование. Однако министр финансов США Стивен Мнучин и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выразили оптимистичные ожидания относительно того, что соглашение может быть достигнуто в скором времени.

Так, в понедельник, 23 марта, фондовый рынок США обвалился, когда политические лидеры не смогли договориться о предоставлении финансовой помощи для сдерживания негативных последствий пандемии на американскую экономику.

На следующий день, 24 марта, Федеральная резервная система приняла ряд программ для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса. Такие действия важны, прежде всего, потому, что экономическая активность США опустилась до уровня 2009 года.

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Инвестиционный стратег компании Charles Schwab Джефф Клейнтоп утверждает, что преждевременно радоваться пока рано, так как фондовый рынок может снова обрушиться. Причиной этому станет рост случаев заражения коронавирусом.

Финансовая помощь в размере 2 триллиона долларов направлена ​​на предотвращение массового увольнения работников и банкротств компаний в США. Ведь, как известно, в период карантина ряд предприятий вынуждены была прекратить работу, что уже предусматривает значительный материальный ущерб.

Однако экономисты считают, что деньги, которые выделит правительство, не восстановят экономику, а "просто задержат ее от существенного ухудшения в ближайшей перспективе".

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По состоянию на 25 марта 2020 в мире зарегистрировано 425 493 подтвержденных случаев заражения, из них 18 963 – закончились смертью. Выздоровели уже 109 191 человек.



В Украине подтверждено 113 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них 4 – летальные, а один пациент уже выздоровел.