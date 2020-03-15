Фондовый рынок США во время "медведей": как изменились биржевые индексы и что будет с акциями

Мировые фондовые рынки уже несколько недель сильно лихорадит. Американские биржевые индексы снизились настолько, что теперь можно говорить о полном погружении фондового рынка США на территорию "медведей".

Подробнее ситуацию на фондовом рынке США и других регионов за последнюю неделю прокомментировали 24 каналу аналитики компании "Фридом Финанс Украина". Также эксперты предоставили свои прогнозы относительно дальнейших изменений на биржах.

Напомним, в среду, 11 марта, фондовые индексы США продемонстрировали отрицательную динамику - они резко обвалились. Причиной такого падения стало признание Всемирной организацией здравоохранения коронавируса пандемией.

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В результате индекс крупнейших американских компаний S&P 500 упал на 4,9% – до 2741 пунктов. Начиная с максимума 2020 году этот биржевой показатель опустился на 19,3%. Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 20% от своего пика. Стремительное снижение этих ключевых индексов широкого рынка свидетельствует о начале доминирование именно "медвежьего" тренда.



Динамика индекса S&P 500 / Фридом Финанс Украина

Медвежий тренд – что это такое? Если цена на тот или иной биржевой инструмент длительное время падает, то на рынке царит медвежий тренд, а если растет – бычий.

Аналитики Фридом Финанс утверждают, что мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику из-за разочарования инвесторов, связанного с мерами, которые вводят правительства стран для сдерживания распространения коронавируса.

Инвесторы ждали от Белого дома более решительных и оперативных действий. Однако радикальным шагом американского правительства стал запрет на въезд туристов из Европы в Соединенные Штаты сроком на 30 дней. Это решение не способствует повышению деловой активности и может привести к гораздо серьезным экономическим последствиям,

– отметили во Фридом Финанс.

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На фоне обвала на фондовых рынках увеличивается спрос на другие финансовые инструменты, включая и облигации США. Ставка по 10-летним казначейским облигациям, после роста на 0,85%, снизилась на 0,75%.

Ожидаем, что S&P 500 в ходе ближайших торгов достигнет уровня 2600 пунктов. Если же негативная динамика на рынке будет сохраняться, этот показатель опустится до минимума 2018 - 2350-2400 пунктов,

– прогнозируют аналитики.

Ситуация на фондовых рынках за пределами США Что касается Европы, то здесь количество случаев заражения коронавирусом с каждым днем ​​растет. По состоянию на 15 марта зарегистрировано 44 529 случаев заболевания Covid-19. В Италии, где сосредоточено больше всего больных – 21 157 человек, временно остановлена ​​работа всех магазинов, кроме супермаркетов с продовольственными товарами и аптек. Европейский центральный банк, как ожидается, снизит базовую учетную ставку минимум на 0,1%. Однако, вероятно, это решение никак не улучшит ситуацию на фондовом рынке Европы.

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Азиатские биржевые индексы тоже значительно снизились:

Японский Nikkei опустился на 4,4%.

опустился на 4,4%. Китайский CSI снизился на 1,9%.

Австралийский фондовый индекс ASX упал на рекордные 7,4%.



Как изменились основные показатели на фондовых рынках мира / Фридом Финанс Украина

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Как изменились цены на акции компаний

После завершения основной сессии торгов квартальный отчет предоставят Oracle, Adobe и Broadcom. Все внимание инвесторов будет сосредоточено на прогнозах и комментариях менеджмента этих предприятий о влиянии коронавируса на бизнес.

Так, корпорация Oracle увеличила чистую прибыль на акцию (EPS) с 0,7 доллара до 0,95 доллара при росте выручки на 1%. Adobe, согласно отчету, продемонстрирует рост выручки на 17% благодаря расширению бизнеса путем покупки новых компаний. Чистая прибыль EPS вырастет с 1,3 доллара до 2,23 доллара.

Поскольку более 40% прибыли Adobe сосредоточено в Европе и Азии, результаты следующих кварталов, вероятно, продемонстрируют негативное влияние эпидемии на деятельность и доходы компании,

– утверждают в Фридом Финанс.

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Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 15 марта 2020 в мире зарегистрировано 156 400 подтвержденных случаев заражения, из них 5 833 – закончились смертью. Выздоровели уже 73 968 человек. В Украине подтверждены три случая заболевания COVID-19, вызванные новым коронавирусом, один из них – летальный.