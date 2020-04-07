Фондовый рынок США возобновил рост: цены на акции американских компаний поднялись

В понедельник фондовый рынок США поднялся, а основные биржевые индексы выросли. Инвесторы положительно восприняли решение и меры правительства страны, направленные на поддержку экономики в условиях коронавируса.

Об этом сообщает Techcrunch.

Вот как выросли ключевые американские фондовые индексы:

Промышленный индекс Доу-Джонса – на 7,59% (1597,21 пункта) – до 22 649,74 пункта.

– на 7,59% (1597,21 пункта) – до 22 649,74 пункта. Индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 поднялся на 6,95% (172,86 пункта), достигнув 2661,51 пункта.

поднялся на 6,95% (172,86 пункта), достигнув 2661,51 пункта. Индекс Nasdaq composite – на 7,33% (540,15 пункта), закрыв торги на отметке 7 913,24 пункта.

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Акции ряда американских компаний тоже выросли в цене. Стоимость ценных бумаг компаний, работающих в сфере электронной коммерции, в частности, eBay и Amazon, поднялась.

В этой категории больше всего сдвиги в цене акций было в интернет-магазина Wayfair. Ценные бумаги компании выросли на 36%. Кроме того, прибыль Wayfair в марте этого года удвоилась. По состоянию на понедельник, 6 апреля, акции онлайн-площадки торговались по 71,50 доллара.

Интернет-сервис потокового аудио Spotify, наоборот, потерпел резкого падения цены на свои акции. Это объяснялось тем, что из-за COVID-19 меньше людей загружали музыку, поскольку пользователи стали все больше времени проводить дома в связи с карантином. Однако в понедельник стоимость ценных бумаг Spotify поднялась на 0,33% – до 122,52 доллара.

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Акции SaaS-компаний тоже выросли в цене. В частности, индекс Bessemer предприятий в сфере облачных технологий увеличился на 6,79%.



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