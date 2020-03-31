Фондовый рынок США возобновил рост после принятия закона о спасении экономики

По результатам торгов в понедельник, 30 марта, фондовый рынок США вырос. В частности, три основные биржевые индексы поднялись на 3%.

Рынки немного стабилизировались после того, как власти США приняла меры по сдерживанию негативного влияния коронавируса на экономику, пишет Лига.Бизнес.

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В частности, сенат и президент Дональд Трамп поддержали выделение 2 триллионов долларов финансовой помощи на поддержку экономики. Ведь в результате резкого увеличения числа инфицированных коронавирусом в США в стране введен карантин, большинство предприятий вынуждены были прекратить свою деятельность. Следовательно, распространение смертельного заболевания привело к почти полной остановки деловой активности в США.

Как выросли основные фондовые показатели США:

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 3,19% (690,7 пункта) – до 22327,48 пункта.

(690,7 пункта) – до 22327,48 пункта. Индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 поднялся на 3,35% (85,18 пункта), достигнув 2626,65 пункта.

(85,18 пункта), достигнув 2626,65 пункта. Индекс Nasdaq Composite (входят акции компаний, торгующихся на бирже Nasdaq) вырос на 3,62% (271,77 пункта) – до 7774,15 пункта.

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По словам Стивена Иннеса, стратега по рынкам компании AxiCorp, меры властей США, направленные на борьбу с негативными последствиями коронавируса, дают инвесторам больше времени, чтобы оценить масштабы возможных убытков для экономики страны.

2 трлн на борьбу с последствиями коронавируса

Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал закон о финансовой поддержке американской экономики. Размер материальной помощи составляет 2 триллиона долларов.

Что предусматривает закон: Согласно закону, власти Соединенных Штатов выделит 1200 долларов гражданам , чьи доходы не превышают 75 000 долларов в год.

, чьи доходы не превышают 75 000 долларов в год. Кроме того, будет создана программа поддержки малого бизнеса . Для этого предусмотрено выделить 367 млрд долларов.

. Для этого предусмотрено выделить 367 млрд долларов. Еще 500 млрд долларов будут направлены на финансирование различных сфер экономики, а также для помощи меньшим городам и штатам в целом.

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Что известно о коронавирусе: последние данные Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По состоянию на 31 марта 2020 в мире зарегистрировано 788 522 подтвержденных случаев заражения, из них 37 878 – закончились смертью. Выздоровели уже 166 768 человек.



В Украине подтверждено 549 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них 13 – летальные, а 8 пациентов выздоровели.