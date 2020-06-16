Федеральная резервная система (ФРС) США объявила, что начнет покупать индивидуальные корпоративные облигации на вторичном рынке в рамках своей программы Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF) объемом 250 млрд долларов.

Инициатива SMCCF является одной из ряда проектов американского финансового регулятора, представленных за последние месяцы для поддержания финансовых рынков во время пандемии коронавируса, сообщает Markets Insider.

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Что предусматривает новая программа ФРС

ФРС объявила о покупке корпоративных облигаций в понедельник, 15 июня. Это позволит поддерживать общую ликвидность рынка и обеспечить большим работодателям доступность кредитов.

Финансовый регулятор США создаст портфель корпоративных облигаций на базе индекса, который будет рассчитываться на основе ценных бумаг американских компаний, обращающихся на вторичном рынке.

В то же время, корпоративные облигации должны отвечать следующим критериям:

иметь рейтинг инвестиционной категории до 22 марта;

активы компании должны обращаться на рынке не более пяти лет.

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Детали программы SMCCF и планы Федрезерва

ФРС начал реализовывать программу SMCCF еще 12 мая. Тогда финрегулятор начал выкупать ETF (биржевой инвестиционный фонд), инвестировавших в корпоративные облигации. Федрезерв покупает ETF на сумму около 300 млн долларов в день.

Центральный банк США, кем и является Федрезерв, анонсировал намерения о выкупе корпоративных облигаций 23 марта. С тех пор регулятор представил ряд дополнительных требований к ценным бумагам компаний. По словам экспертов, эти требования, в свою очередь, могут ограничить объем активов, участвующих в программе, к наиболее рисковым.

Все это говорит о том, что программа ФРС станет активным механизмом для поддержки финансового рынка,

– отметил Натан Шитс, аналитик PGIM Fixed Income.

Кроме того, среди планов Федрезерва – покупка новых корпоративных облигаций в рамках программы объемом 500 млрд долларов.