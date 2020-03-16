ФРС США второй раз снизила учетную ставку, чтобы предотвратить новый экономический кризис

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую учетную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% для борьбы с негативными последствиями коронавируса для экономики страны.

Также в ближайшее время Федрезерв увеличит портфель гособлигаций на сумму 700 млрд долларов, сообщает Лига.Бизнес со ссылкой на зарубежные СМИ.

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По информации ФРС, снижение учетной ставки в целевом диапазоне от 0% до 0,25% сохранится до тех пор, пока регулятор не убедится, что экономика страны выдержит последствия коронавируса. Кроме того, этот шаг позволит обойти масштабные сокращения персонала в компаниях и обеспечит стабильную ценовую политику.

Федрезерв снизил основную кредитную ставку на 150 пунктов до 0,25%, призывая банки использовать "окно" срочного кредитования. Так, депозитарные учреждения смогут занимать деньги из этого дисконтного "окна" сроком до 90 дней. Им также нужно будет возместить полную сумму этого кредита.



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В ФРС отметили, что поддержат банки США, которые начали использовать буферный капитал – средства, которые банкам удалось накопить после финансового кризиса 2008 года. Кроме того, регулятор пообещал снизить норму обязательных резервов до 0% с 26 марта.

Еще одним шагом в рамках поддержки экономики в условиях распространения коронавируса стало снижение ФРС и другими мировыми центральными банками (Канада, Англия, Швейцария, Япония) цен на свопы. Такое решение облегчит предоставление долларовой ликвидности финансовым учреждениям.

Действия ФРС в условиях распространения коронавируса: что было раньше

В начале марта ФРС в экстренном режиме снизила учетную ставку на 0,5 процентного пункта. В результате европейские и азиатские фондовые рынки стремительно выросли, а американский - обрушился.

Ранее на Уолл-стрит сообщали, что Федрезерв США в 2020 году снизит учетную ставку трижды. Однако, по их прогнозам, это должно произойти в апреле.

Коронавирус в США – что известно? По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, в США зафиксировано по меньшей мере 3010 случаев заражения Covid-19. Умерли в Соединенных Штатах от коронавируса 61 человек. От эпидемии пострадали 49 штатов. Западная Вирджиния остается пока единственным штатом, в котором не обнаружено зараженных Covid-19.



Напомним, Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.