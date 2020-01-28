General Motors инвестирует более 2 млрд долл. в переоснащение своего завода

Американский автомобильный концерн GM увеличит мощности для производства электромобилей. Инициатива обойдется в 2,2 миллиарда долларов.

Инвестиции привлекут завод по сборке авто в Детройте, чтобы производить электрические грузовики, внедорожники, а также недавно анонсированное беспилотное авто Cruise Origin, сообщило интернет-издание Techcrunch.

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Автопроизводитель вложит дополнительные 800 миллионов долларов в другие проекты, связанные с изготовлением электрогрузовиков.

Компания начнет расширение своего ассортимента транспортных средств по производству электропикапов, которое запланировано на конец 2021 года. Кроме того, на заводе в Детройте будут изготавливаться и беспилотные електрошатлы Cruise Origin, предназначенные для райдшеринга (совместное использование транспортного средства для поездок).

В результате завод Detroit-Hamtramck перейдет на производство только электрокаров и постепенно перестанет производить авто с дизельными двигателями. После такого переоборудования предприятия на нем будут работать 2200 человек.

Ранее в планах GM было строительство завода по изготовлению аккумуляторов для электромобилей. Этот проект компания хочет реализовать со своим партнером LG Chem. По словам представителей предприятий, в совместный завод они вложат 2,3 миллиарда долларов. Производственная площадка будет построена в городе Лордстауне, что находится на северо-востоке штата Огайо. На заводе планируют создать 1100 новых рабочих мест. Отмечается, что именно это предприятие и будет поставлять аккумуляторы для производства электромобилей на Detroit-Hamtramck.

Напомним, недавно Cruise представила автономное авто под названием Origin – продукт многолетнего сотрудничества с материнской компанией GM и инвестором Honda. Транспортное средство разработано для совместного пользования. В электромобиле в виде микроавтобуса шесть пассажирских мест. В нем отсутствует руль, педали и даже место для водителя.