"Глобальная пандемия" фондовых рынков, или коррекция влияния коронавируса на инвесторов?

Эксперты компании "Фридом Финанс Украина" проанализировали основные изменения на мировых фондовых рынках, выразили свои прогнозы относительно дальнейшей ситуации и дали рекомендации инвесторам как действовать еще до открытия торгов.

Как снизились ключевые фондовые индексы:

Азиатские индексы тоже продемонстрировали стремительное падение:

По информации специалистов "Фридом Финанс" снижению показателей фондового рынка способствовала коррекция цен FAANG-компаний: Facebook Inc. (-4.50%); Apple Inc. (-4.75%); Amazon Inc. (-4.14%); Netflix Inc. (-2.99%); Alphabet Inc. (Google) (-4.29%) и др.

Что такое FAANG Это аббревиатура первых букв пяти крупных компаний – Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Термин популяризировал американский инвестор и эксперт фондовых рынков Джим Крамер. Несмотря на то, что аббревиатура учитывает только пять компаний, ее часто используют для обозначения технологического сектора в целом.