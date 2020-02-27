"Глобальная пандемия" фондовых рынков, или коррекция влияния коронавируса на инвесторов?
В понедельник, 24 февраля, произошла коррекция фондовых индексов американского, азиатского и европейского рынков. Все они снизились на фоне новостей о распространении коронавируса.
Эксперты компании "Фридом Финанс Украина" проанализировали основные изменения на мировых фондовых рынках, выразили свои прогнозы относительно дальнейшей ситуации и дали рекомендации инвесторам как действовать еще до открытия торгов.
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Как снизились ключевые фондовые индексы:
- Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) упал на 3,56%.
- Фондовый индекс S&P 500, к которому учтено 500 самых дорогих акционерных компаний США, снизился на 3,35%.
- Индекс NASDAQ COMPOSITE, который объединяет более 3000 компаний, входящих в листинг биржи NASDAQ, уменьшился на 3,71%.
Азиатские индексы тоже продемонстрировали стремительное падение:
- Японский фондовый индекс Nikkei опустился на 0,39%.
- Биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 1,79%.
- Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,28%.
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По информации специалистов "Фридом Финанс" снижению показателей фондового рынка способствовала коррекция цен FAANG-компаний: Facebook Inc. (-4.50%); Apple Inc. (-4.75%); Amazon Inc. (-4.14%); Netflix Inc. (-2.99%); Alphabet Inc. (Google) (-4.29%) и др.
Что такое FAANG Это аббревиатура первых букв пяти крупных компаний – Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Термин популяризировал американский инвестор и эксперт фондовых рынков Джим Крамер. Несмотря на то, что аббревиатура учитывает только пять компаний, ее часто используют для обозначения технологического сектора в целом.
Коррекция на фондовых рынках: чем вызвана и насколько затянется
Триггером ко всему этому действу стало высказывание Всемирной организации здравоохранения относительно "глобальной пандемии" коронавируса. Ведь уже зарегистрирован ряд случаев заражения смертельным вирусом в Европе и США.
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В то же время, все финансисты и аналитики крупных мировых финансовых компаний и хедж-фондов в эфире CNBC высказывают мнение о временной коррекции. Однако они также обращают внимание на переход к использованию защитных активов (например, золота, цена которого выросла на фоне обвала фондовых рынков на 0,93%) и даже криптовалют.
Мы частично поддерживаем мнения экспертов на международных финансовых рынках относительно возможности перехода в защитные активы и хеджирование небольшим количеством капитала короткими позициями активов индексных корзин (short). Однако все же осторожно относимся к росту рынков во вторник, 25 февраля, – комментируют ситуацию эксперты "Фридом Финанс".
По мнению украинских специалистов, одним из возможных вариантов развития может быть затяжная коррекция к началу праймериз в США в марте 2020.
Как действовать инвесторам до открытия рынка: рекомендации специалистов "Фридом Финанс"
- Защищаться от возможных потерь и рисков с помощью коротких позиций индексных активов или покупки обратных к индексу ETF.
- Постепенно переходить к использованию защитных активов (золото, наличные, бонды), но без паники.
Коронавирус в 2020 году: последние сведения По состоянию на 27 февраля 2020 в мире зарегистрировано 82 164 подтвержденных случаев заражения, из них 2 801 – летальные. Выздоровели уже 32 897 человек. В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражением смертельным вирусом.