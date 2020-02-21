Goldman Sachs прогнозирует новый обвал фондовых рынков из-за коронавируса

Несмотря на рост фондового рынка США и Европы, в Goldman Sachs предупреждают, что в условиях распространения нового коронавируса эта тенденция может ухудшиться.

Фондові ринки чекає корекція, а вплив вірусу COVID-19, можливо, буде серйознішим, ніж очікували інвестори. Про це повідомляє PYMNTS.com із покликанням на слова представників Goldman Sachs, одного з найбільших у світі інвестиційних банківських установ.

Фондовые рынки ждет коррекция, а влияние вируса COVID-19, возможно, более серьезное, чем ожидали инвесторы. Об этом сообщает PYMNTS.com со ссылкой на слова представителей Goldman Sachs, одного из крупнейших в мире инвестиционных банковских учреждений.

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Аналитик финансовой компании Питер Оппенгеймер заявил, что риски, вызванные коронавирусом, недооценены игроками фондового рынка.

Что такое коррекция на фондовом рынке Это изменение курса акций в противоположную сторону. Если стоимость ценных бумаг резко выросла, то после коррекции она может немного снизиться. Если говорить о фондовых рынках, работающих в условиях распространения эпидемии коронавируса, то аналитики определяют коррекцию как падение курс акций на 10% от недавнего пика.

Эксперты начали сомневаться в стабильности роста фондового рынка после того, как Apple сообщила, что не сможет выполнить план доходов за первый квартал 2020 года. Это означает, что прибыль техгиганта в течение этого периода не будет такой высокой, чем ранее прогнозировали. Это связано с влиянием коронавируса на сеть поставки продукции компании и снижением спроса на ее товары со стороны китайских потребителей. Интересно: Alibaba будет предоставлять дешевые кредиты бизнесу, пострадавшему от коронавируса Оппенгеймер считает, что сейчас рынок все чувствительнее к разочарованиям, связанным с низким уровнем доходов той или другой компании.

Последствия коронавируса: тысячи смертей и большие материальные убытки для бизнеса

Корпоративный сектор уже в течение нескольких недель переживает негативные последствия нового коронавируса. От вируса умерло более 2000 человек, им инфицировано десятки тысяч человек. В результате ряд компаний вынуждены были временно закрыть свои офисы и магазины в Китае.

Достаточно сильно от коронавируса пострадала сфера туризма. Ведь тысячи путешественников, которые находились в КНР и возвращались домой, были подвергнуты тщательному медицинскому осмотру.

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Смертельное заболевание имело негативное влияние не только на экономику Китая, но и на другие азиатские страны. В частности, Южная Корея, Сингапур и Япония сейчас тоже переживают экономический спад.

Напомним, после продленных выходных в связи с Новым годом по лунному календарю и распространением эпидемии коронавируса, китайский рынки обвалились. Такое падение стало самым сильным как для Китая, так и для мира за последние пять лет.

Goldman Sachs: что известно о компании Одна из крупнейших инвестиционных компаний в США и мире с главным офисом на Манхэттене в Нью-Йорке. Фирма разделена на три основных подразделения: инвестиционный банк; торговля акциями, валютой, товарами, капиталом; управления финансами и ценными бумагами компаний. Работает на рынке с 1869 года.