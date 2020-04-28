Google и Facebook могут стать единственными платформами для размещения рекламы после пандемии

Продажа рекламы в Facebook и Google падает. Аналитики прогнозируют, что годовой доход обоих американских технологических гигантов снизится впервые.

Поскольку коронавирус подтолкнул мировую экономику к спаду, уровень продаж рекламы упал до рекордно низких показателей, сообщает Forbes. И такие новости, как это ни парадоксально, выгодны именно для Facebook и Google.

Бизнес в условиях карантина: Virgin Atlantic может обанкротиться: как миллиардер Ричард Брэнсон пытается спасти бизнес

Карантин пошел на пользу интернет-гигантам

Большинство компаний в мире перевели своих работников на удаленный режим работы, а 92% населения переживает так называемый период "социального отставания". Торговые центры, рестораны, кинотеатры все еще не работают из-за карантина. Поэтому люди сейчас являются активными потребителями цифровых носителей информации.

В марте в блоге Facebook отмечалось, что спрос на его сервисы очень высок.

Обмен сообщениями в Messenger и WhatsApp увеличился на 50% за месяц. В течение того же периода, время, проведенное пользователями в сервисах Facebook, увеличилося на 70%.

Кроме того, в период карантина нагрузки на платформе YouTube, принадлежащей Google, были настолько высокими, что представители сервиса вынуждены были в марте снизить качество видео. Это решение помогло интернет-поставщикам сэкономить до 25% пропускной способности, уменьшив объем данных, передаваемых через перегруженную инфраструктуру.

Интересно: Успех Уоррена Баффета: как пережить финансовый кризис и развивать бизнес во время пандемии

Мировые компании массово сокращают свои бюджеты на рекламу

Интернет-рекламу покупают и размещают преимущественно представители малого и среднего бизнеса, которые пытаются вывести в топ запросы, соответствующие их ресторану или магазину. Однако в связи со вспышкой коронавируса эти компании вынуждены были временно закрыться. Малые предприятия перестали покупать рекламу. И крупные компании тоже значительно сократили финансирование рекламных объявлений и сети.

Pathmatics, компания, занимающаяся цифровой аналитикой, отмечает, что количество рекламы в интернете в сегменте развлечений и спорта упала на 20% во второй половине марта.

Например, еще в феврале компания-представитель циркового жанра искусства Cirque du Soleil тратила 140 тыс. долларов на размещение рекламы в сети. В конце марта это число снизилось до 40 тыс. долларов. На сегодня компания полностью решила не выделять деньги из бюджета на рекламу в интернете. Ведь в нынешних условиях, когда концертная деятельность невозможна, бизнесу нужно экономить средства.



Шоу Cirque du Soleil / Facebook Шоу Cirque du Soleil / Facebook

Такая же ситуация и у предприятий, занимающихся организацией круизов – Korean Air, Norwegian Cruise Lines Holdings Ltd и др. Airbnb, компания, предлагающая онлайн-услуги по поиску, размещение и аренды жилья, отложила выделение денег на рекламу. В частности, рекламный бюджет Airbnb составляет 800 млн долларов.

Инвестиционные возможности: Как заработать миллиард долларов на акция: реальная история профессора Гарварда

Итак, для Facebook, как и для Google, последствия эти масштабные сокращения рекламных бюджетов представителей бизнеса ощутимы. Джон Блеклидж, аналитик компании Cowen, прогнозирует, что доход обоих техгигантив может упасть на 20% в 2020 году. Он предусматривает, что годовой доход этих американских компаний впервые за всю историю их деятельности снизится.

Другие онлайн-конкуренты Facebook и Google тоже пострадали в результате пандемии. Однако для них ситуация хуже. Если они смогут выстоять после пандемии, вероятно, большинство их клиентов прекратят с ними сотрудничество.

Пандемия коронавируса 2020: что известно по состоянию на 28 апреля Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 2 052 245 подтвержденных случаев заражения, из них 211 350 – закончились смертью. Выздоровели уже 896 669 человек.



Согласно информации Минздрава, в Украине подтверждены 9410 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них 239 – летальные, а 992 пациентов выздоровели.

Последствия пандемии для малого бизнеса и преимущества для крупных компаний

Управлять малым бизнесом сложно даже при благоприятных условиях. Согласно данным Бюро статистики труда США, лишь 50% малых предприятий выживают после трех лет своей деятельности. В период экономического спада из-за карантина шансы остаться на плаву для малого бизнеса низкие.

В блоге Yelp подробнее описано проблемы малых компаний. Так, интерес к ресторанам снизился на 64% с 10 марта, а к ночным клубам – на 84%. Такие же неутешительные данные наблюдаются и относительно спортзалов, салонов красоты и других предприятий малого бизнеса. Многие из этих компаний так и не смогут восстановить свою деятельность после окончания пандемии.

Тренды в условиях пандемии: Акции Zoom еще больше выросли после новостей о новом рекорде числа пользователей сервиса

Аналитики утверждают, что провал малого бизнеса – это новые возможности для крупных предприятий, как Facebook и Google. Ведь техгиганты обладают лучшими интернет-сервисами.

Facebook.com и YouTube имеют 2,2 миллиарда и 1,8 миллиарда соответственно пользователей ежемесячно. Рекламодатели всегда готовы платить деньги за доступ к такому количеству потенциальных клиентов. Если меньше интернет-компании вынуждены будут полностью закрыть свои площадки, то у маркетологов останется меньше выбора. Они будут вынуждены работать с гигантами рынка, нравится им это или нет.

Отметим, акции Facebook выросли на 19% за последний месяц. Ценные бумаги Alphabet, материнской компании Google, за последние 30 дней поднялись в цене на 4,2%.



Сколько бизнес может существовать при карантине / Инфографика 24 канала