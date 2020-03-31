Google поможет бизнесу не обанкротиться из-за пандемии: техгигант выделил 800 млн долларов

Компания Google объявила о выделении более 800 млн долларов в качестве помощи бизнесу, который пострадал от пандемии коронавируса.

Кроме того, финансовую помощь от технологического гиганта получат больницы и медицинские работники, пишет PYMNTS.com.

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Коронавирус продолжает распространяться во всем мире, имея отрицательное влияние на население и бизнес. Чтобы помочь противостоять некоторым из этих вызовов, мы объявляем о предоставлении 800 млн долларов финансовой поддержки. Эти деньги будут направлены на финансирование малого и среднего бизнеса, больниц и медицинских работников,

– говорится в официальном сообщении Google.

Также Google выделит 250 млн долларов в виде грантов на рекламу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других учреждений, которые помогают распространять правдивую информацию о коронавирусе, обучают население и развенчивают мифы.

Это дополнительные средства, дополненные к нашему прошлому пакету финансирования в размере 25 млн долларов. Деньги направлены на рекламные гранты финансовым учреждениями и общественным организациям,

– отметили представители компании.

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Кроме того, в Google сообщили о создании специального инвестиционного фонда на сумму 200 млн долларов для поддержки финансовых учреждений и общественных организаций, которые, в свою очередь, помогают малому бизнесу получить доступ к капиталу.

Как один из примеров, мы сотрудничаем с некоммерческой организацией Opportunity Finance Network в США, чтобы помочь заполнить пробелы в финансировании людей и общин, которые получают низкую материальную помощь от основных госучреждений,

– объяснили в Google.

Google также наладил сотрудничество с компанией Magid Glove&Safety для увеличения объемов производства медицинских масок.

Что известно о коронавирусе: последние данные Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



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