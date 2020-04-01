Худший квартал за всю историю: цены на нефть рекордно упали с начала 2020

В среду, 1 апреля, цены на нефть не продемонстрировали стабильности. Таким образом, первый квартал 2020 завершился для нефтяной индустрии рекордным падением.

По данным Интерфакс-Украина, цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на утро 1 апреля составила 25,83 доллара за баррель. Стоимость сырья снизилась на 1,97% с момента предыдущей сессии торгов.

Читайте также: Что будет с ценами на акции: инвестор спрогнозировал будущее фондового рынка США

По результатам торгов в понедельник, 30 марта, майские фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 0,09%.

Майские фьючерсы на нефть WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали на 0,03 доллара (0,15%), достигнув 20,51 доллара за баррель. К моменту закрытия прошлой сессии торгов стоимость контракта выросла на 1,9%.

В первом квартале 2020 обвал цен на нефть эталонных марок стал крупнейшим за всю историю. В частности, стоимость Brent с начала года упала на 65,6%, а WTI – на 66,5%.



Интересно: Коррекция на фондовом рынке США: что нужно знать о ключевых изменениях на биржах

Во вторник, 31 марта, президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты вмешаются в ценовую войну между Саудовской Аравией и РФ. Страны объединят усилия, чтобы решить проблему обвала стоимости сырья.

Во время брифинга в Белом доме Трамп отметил, что уже обсудил вопрос цен на нефть с президентом РФ Владимиром Путиным. Также он связался и с наследным принцем Саудовской Аравии касательно решения ценовой проблемы.

Мы займемся этим все вместе и посмотрим, что можно будет сделать,

– сказал Трамп во время брифинга.

В среду, 1 апреля, трейдеры ожидают публикации доклада Министерства энергетики США относительно запасов нефти в стране.

Согласно данным Американского института нефти (API), на прошлой неделе запасы нефти в США увеличились на 10,5 миллиона баррелей; запасы бензина – на 6,1 миллиона баррелей; запасы дистиллятов, напротив, уменьшились на 600 000 баррелей.