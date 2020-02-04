IBM: что произошло с компанией под руководством Вирджинии Рометти

В течение восьми лет пребывания Вирджинии Рометти во главе корпорации IBM, технологический сектор стремительно развивался. Но финансовый успех обходил IBM.

Интернет-компании, поставщики программного обеспечения и производители микросхем сплотились, когда начал расти спрос на компьютерную технику и различные программные приложения. К сожалению, деятельность IBM стала исключением из правил, сообщает CNBC.

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Акции технологической корпорации упали на 24% при руководстве Вирджинии Рометти. В результате стоимость ценных бумаг IBM значительно "просела" в сравнении с акциями других техгигантов. Например, акции Microsoft за такое же время выросли в цене на более чем 500%. Также на протяжении восьми лет на 250% увеличился и индекс Nasdaq Composite.

Тогда как 109-летняя корпорация сосредоточила внимание на приобретении других компаний, вкладывала средства в облачные вычисления и искусственный интеллект, она уступила место в сфере интернет-рекламы и контента другим мировым предприятиям. Также IBM отстала и в своем сегменте. Например:

Amazon, Microsoft и Google зарекомендовали себя как большая тройка разработчиков облачных сервисов.



и зарекомендовали себя как большая тройка разработчиков облачных сервисов. Salesforce, Microsoft и Adobe стали самыми популярными компаниями, предоставляющими программное обеспечение по подписке.



и стали самыми популярными компаниями, предоставляющими программное обеспечение по подписке. Производители микрочипов Nvidia, Broadcom, Texas Instruments, Intel и Qualcomm воспользовались преимуществами вычислительных технологий. Между тем IBM продала свой бизнес по производству чипов в 2014 году.



и воспользовались преимуществами вычислительных технологий. Между тем IBM продала свой бизнес по производству чипов в 2014 году. Компания Accenture, один из конкурентов IBM в сфере IT-услуг, увеличилась почти в четыре раза в течение восьми лет, сосредоточив свою деятельность на помощи клиентам в переходе к цифровым и облачным технологиям.

В пятницу, 31 января, акции IBM выросли на 5,1% до 143,90 долларов. Этот показатель стал самым большим за весь год. На увеличение цены акций корпорации не повлияло даже беспокойство рынка вокруг коронавируса, который быстро распространяется в Китае. К пятнице стоимость одной акции IBM составила 136,77 доллара.

Когда Рометти занимала должность генерального директора, годовой объем продаж компании снизился со 107 миллиардов долларов в 2011 году до 77 миллиардов долларов в 2019 году. В 2015 году руководительница назвала выбытие трех предприятий, которые находились в составе IBM и приносили 7 миллиардов долларов ежегодного дохода, потерей "пустых калорий". По ее мнению, эти компании "медленно развивались и имели низкий уровень прибыли".

На протяжении последних нескольких лет нестабильные финансовые показатели IBM отражали неспособность руководства изменить стратегию компании, направить ее к использованию модели SMAC (развитие в направлении социальных, мобильных, аналитических и облачных технологий – ред.). Проанализировав резюме нового генерального директора, можно сделать вывод, что положение корпорации улучшится,

– отметил Моше Катри, аналитик Wedbush.

В четверг, 30 января, в IBM заявили, что Рометти покидает пост генерального директора. А ее место займет Арвинд Кришна, который ранее возглавлял подразделение облачных технологий и участвовал в подписании соглашения о приобретении корпорацией компании Red Hat. В частности, покупка Red Hat обошлась IBM в 34 миллиардов долларов.