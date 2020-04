Илон Маск раскритиковал планы правительства США выделить финансовую помощь нефтяному сектору

Генеральный директор компании Tesla в своем сообщению в Twitter высказался "против" идеи правительства Соединенных Штатов оказать финансовую помощь нефтяной отрасли, сообщает Markets Insider. По словам Маска, "это не наилучшее использование денег" правительства.

Относительно снижения цен на американскую нефть: Падение цен на нефть: кто выиграл от рекордного обвала WTI и что прогнозируют аналитики

Комментарий Илона Маска появился через день после того, как в Белом доме заявили, что будут работать дальше над поддержкой бизнеса и населения, потерявшего работу из-за коронавируса. В то же время, администрация президента США Дональда Трампа хочет разрешить американским нефтегазовым компаниям воспользоваться финансовой помощью правительства, размер которой составляет 2 триллиона долларов.

Откровенно говоря, большая часть денег (антикризисного пакета – ред.) является сомнительной, особенно когда речь идет о нефте и газе,

– отметил Илон Маск, комментируя назначение финансирования правительства США.

Frankly, much of the stimulus money is questionable, but this much to oil & gas seems especially so