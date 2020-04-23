Илон Маск раскритиковал планы правительства США выделить финансовую помощь нефтяному сектору

Илон Маск не уверен, что помощь американской нефтяной индустрии является приоритетной целью для финансирования правительством США. Ведь сырьевые рынки в условиях пандемии коронавируса страдают больше всего.

Генеральный директор компании Tesla в своем сообщению в Twitter высказался "против" идеи правительства Соединенных Штатов оказать финансовую помощь нефтяной отрасли, сообщает Markets Insider. По словам Маска, "это не наилучшее использование денег" правительства.

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Комментарий Илона Маска появился через день после того, как в Белом доме заявили, что будут работать дальше над поддержкой бизнеса и населения, потерявшего работу из-за коронавируса. В то же время, администрация президента США Дональда Трампа хочет разрешить американским нефтегазовым компаниям воспользоваться финансовой помощью правительства, размер которой составляет 2 триллиона долларов.

Откровенно говоря, большая часть денег (антикризисного пакета – ред.) является сомнительной, особенно когда речь идет о нефте и газе,

– отметил Илон Маск, комментируя назначение финансирования правительства США.

Frankly, much of the stimulus money is questionable, but this much to oil & gas seems especially so — Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2020

Что известно о рекордном падении цены на нефть WTI? В понедельник, 20 апреля, цена американской нефти WTI достигла отрицательного значения – минус 37,6 доллара за баррель. В частности, по такой цене торговались майские фьючерсы на нефть WTI, срок действия которых закончился 21 апреля.



Спрос на нефть в мире падает через пандемию коронавируса и низкую стоимость сырья из-за противостояния Саудовской Аравии и России. Нефтяные резервуары в Кушинге (штат Оклахома, США), – крупнейшем главном пункте в США, где хранится "черное золото" – переполнены. Поэтому индустрия переживает не лучший период.

По состоянию на четверг, 23 апреля, мировые цены на нефть возобновили рост. В частности, Brent торгуется по 22,90 доллара за баррель, а нефть WTI – по 15,81 доллара за баррель.

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