Илон Маск разбогател на 706 млн долларов благодаря финансовым успехам Tesla: детали

Акции Tesla выросли на 86% в этом году. Это означает, что генеральный директор компании Илон Маск получит в опционах на ценные бумаги более 700 млн долларов.

Илон Маск, которому принадлежит около 20% Tesla, не получает зарплаты или каких-либо премий напрямую, сообщает CNN.

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Согласно плану компенсаций в виде ценных бумаг, утвержденного акционерами в 2018 году, гендиректор производителя электромобилей может получить 20,3 млн опционов акций до 2028 года. Такие бонусы предоставляются, если компания достигнет определенных операционных целей или высоких финансовых результатов на рынке.

Стоит отметить, что Tesla уже достигла первых двух своих операционных целей.

Так, в ноябре 2019 автопроизводитель оценивался в 57 млрд долларов. После нескольких лет со значительными убытками компания Илона Маска доказала, что может приносить доходы на постоянной основе. В январе предприятие отчиталось о своем годовой доход за 2019 год.

Кроме того, Tesla сообщила о прибыльном первом квартале 2020 года, несмотря на неутешительные прогнозы аналитиков. Компания смогла продемонстрировать доходность даже в условиях распространения пандемии коронавируса, когда работа ее заводов была временно остановлена.

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Во вторник, 5 мая, акции Tesla стоили 144 млрд долларов, что больше, чем у любого другого автопроизводителя, кроме японской корпорации Toyota.

Сегодня общая стоимость ценных бумаг компании Илона Маска выше, чем комбинированная рыночная стоимость Volkswagen, General Motors, Ford и Fiat Chrysler. Таким образом, средний показатель стоимости Tesla за полгода превысил порог в 100 млрд долларов.

Когда Маск получит первый транш своей премии – 1,7 млрд опционов, он может ими пользоваться. Следует отметить, что цена одного опциона будет колебаться на уровне 350,02 доллара. На момент закрытия торгов во вторник, 5 мая, акции Tesla торговались по 768,21 доллара. В результате, общая стоимость опционов Илона Маска составляет 706 млн долларов.

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В то же время, даже такой высокий бонус является скромным по сравнению с 26,4 млрд долларов в акциях, которыми уже владеет Маск. Если он получит все 20,3 млн опционов, это могло бы сделать гендиректора Tesla самым богатым человеком в мире.