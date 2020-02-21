Илон Маск потратил 10 млн долларов на акции Tesla в День влюбленных

Председатель Tesla потратил на покупку ценных бумаг 10 млн долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Стоимость одной акции стоила Маску 767 долларов. Теперь гендиректор Tesla контролирует 18,5% акционерного капитала компании.

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Высокая прибыль Tesla в третьем квартале 2019 способствовал стремительному росту цены на ее акции, а также рыночной капитализации компании. В частности, стоимость компании Илона Маска превысила объем капитала General Motors Co., Volkswagen AG и Fiat Chrysler Automobiles NV.

Трейдеры осознают всю опасность проведения ставок против Tesla. По данным S3 Partners, примерно 15% акций автопроизводителя, доступных для торгов, являются краткосрочными.

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Стоит отметить, что в этом году заработал первый завод Tesla за пределами США. Предприятие открыли в Шанхае, после чего акции компании Маска снова выросли в цене. Так, стоимость ценных бумаг достигла почти 969 долларов за одну штуку. Однако в начале февраля цена акций Tesla снизились. Это произошло из-за новости об отложении отгрузки электромобилей из завода в Шанхае.