Илон Маск потратил 10 млн долларов на акции Tesla в День влюбленных
Генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск купил 14037 акций автопроизводителя на 14 февраля, когда мир праздновал День святого Валентина.
Председатель Tesla потратил на покупку ценных бумаг 10 млн долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Стоимость одной акции стоила Маску 767 долларов. Теперь гендиректор Tesla контролирует 18,5% акционерного капитала компании.
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Акции Tesla в 2020 году: каким было начало года для производителя электрокаров
Высокая прибыль Tesla в третьем квартале 2019 способствовал стремительному росту цены на ее акции, а также рыночной капитализации компании. В частности, стоимость компании Илона Маска превысила объем капитала General Motors Co., Volkswagen AG и Fiat Chrysler Automobiles NV.
Трейдеры осознают всю опасность проведения ставок против Tesla. По данным S3 Partners, примерно 15% акций автопроизводителя, доступных для торгов, являются краткосрочными.
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Стоит отметить, что в этом году заработал первый завод Tesla за пределами США. Предприятие открыли в Шанхае, после чего акции компании Маска снова выросли в цене. Так, стоимость ценных бумаг достигла почти 969 долларов за одну штуку. Однако в начале февраля цена акций Tesla снизились. Это произошло из-за новости об отложении отгрузки электромобилей из завода в Шанхае.